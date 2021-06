Inaugurat în 1974, stadionul Steaua a fost unul din primele stadioane dedicate exclusiv fotbalului în România, este deţinut de Ministrul Apărării şi este gestionat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Procesele de mentenanţă de până acum au inclus renovări extinse în 1996 şi 2006. În anul 2018, clădirea iniţială a fost complet demolată pentru a face loc unui nou stadion multifuncţional ultramodern.

Pe lângă un stadion de fotbal cu 30000 de locuri, noul complex sportiv găzduieşte muzeul clubului CSA Steaua Bucureşti, restaurante, magazine, o zonă dedicată presei, o sală de gimnastică, vestiare, un hotel, precum şi spaţii de birouri şi săli de conferinţă. Cu o zonă construită de 82.000 mp, proiectul a costat peste 94 milioane euro.

În cadrul acestui proiect, companiei Helinick şi partenerului acesteia, Allied Telesis, le-a revenit sarcina de a construi de la zero o soluţie de infrastructură de date de generaţie următoare. Helinick este unul din jucătorii importanţi de pe piaţa de securitate IT din România, lucrând până acum mai ales cu clienţi din utilităţi, comerţ şi autorităţi publice.

Ca manager de proiect, Helinick avea ca obiectiv obţinerea unei infrastructuri unificate de comunicaţii care să includă toate sistemele online ale stadionului. Ca urmare a colaborării îndelungate, firma a apelat pentru soluţiile finale la Allied Telesis, firma japoneză care dispune de o istorie îndelungată de furnizare soluţii axate pe nevoile clientului, suplimentate de suport şi service de înaltă calitate. În plus, tehnologia Allied Telesis dispunea de un raport foarte bun performanţe-costuri, un element cheie în furnizarea tehnologiei de ultimă generaţie cerute de clientul final, în limitele bugetului disponibil.

Cerinţele proiectului

Cu peste 30.000 de locuri disponibile, noul stadion Steaua este unul din cele mai moderne din Europa de Est. Suprafaţa de joc are 105 x 68 metri, dispunând de încălzire incorporată, dezgheţare incorporată, scurgeri şi sistem de irigaţie. Complexul are sisteme de detectare incendii, detectare emisii de monoxid de carbon, sistem de adresare publică, sistem de evacuare, sistem de supraveghere video, sistem de control acces, sistem de detectare a intruziunilor, sistem modern de ticketing şi altele.

Noua reţea de date trebuia să includă toate aceste sisteme online într-o soluţie unică, coezivă şi uşor de gestionat. Ca atare, era nevoie de o infrastructură de reţea robustă, de mare performanţă, deoarece imaginile de la sistemul de supraveghere video sunt transmise simultan către dispeceratul stadionului şi către Jandarmerie, ceea ce generează un volum extrem de mare, continuu, de date.

Totodată, în acest context, era nevoie de o infrastructură Wi-Fi permanent disponibilă şi optimizată, care trebuia să acopere întregul complex, în care mii de utilizatori să se poată conecta simultan de pe stadion, din restaurante, din zonele de presă şi VIP, şi din alte zone.

Soluţia

Noua infrastructură de reţea a stadionului include switch-urile gestionate de mare performanţă Allied Telesis din seria x, în scopul obţinerii capacităţii de disponibilitate permanentă pentru sprijinirea sistemelor digitale care permit operaţii fără sincope în complex. Cu ajutorul lor, funcţii esenţiale, cum ar fi cea de ticketing, ce foloseşte cabine fixe de emitere bilete şi validatori mobili de bilete, sau supravegherea video în scop de securitate, asigură accesul facil al vizitatorilor în complex şi un mediu sigur în timpul evenimentelor.

Reţeaua de mare performanţă include capabilităţi puternice Wi-Fi pentru personal şi vizitatori. În acest sens, TQ5403 Hybrid Wireless Access Points (APs) furnizează acces wireless optimizat pe spaţiul întregului complex. Aceste puncte de acces sunt gestionate de Autonomous Wave Control (AWC), un controller wireless inteligent care analizează lipsurile de acoperire ale semnalului şi interferenţele, după care optimizează automat întreaga reţea Wi-Fi pentru a furniza o experienţă de calitate şi cea mai bună performanţă posibilă pentru toţi vizitatorii.

Reţeaua wireless cu auto-acordare AWC lucrează în tandem cu platforma de management Allied Telesis Vista Manager EX pentru furnizarea de management vizual şi monitorizarea performanţei şi operaţiilor Wi-Fi. Vista Manager EX permite un management proactiv al reţelei wireless, administrarea simplificată reducând costurile şi nivelul de complexitate IT al întregului complex sportiv.

O altă tehnologie inovatoare Allied Telesis folosită este Active Fiber Monitoring (AFM), care oferă stadionului monitorizare automată non-stop a întregii reţele de fibră optică, fără a fi nevoie de alte echipamente terţe scumpe. Orice intruziune în reţeaua optică este rapid detectată şi poate fi oprită automat, astfel ca reţeaua stadionului să fie în siguranţă.

Noua reţea nu este doar lesne de gestionat prin intermediul puternicelor sale elemente de automatizare şi vizibilitate care reduc administrarea, ci suportă în mod confortabil multele sisteme online esenţiale pentru operarea acestui stadion de talie mondială şi, cel mai important, conferă o experienţă excelentă tuturor fanilor sportului şi altor vizitatori.

Pentru viitor, administraţia stadionului intenţionează să implementeze soluţia Allied Telesis Autonomous Management Framework (AMF), care permite managementul automatizat al dispozitivelor conectate prin reţea fixă. Vista Manager EX va furniza o vedere centralizată asupra tuturor dispozitivelor AMF, harta reţelei arătând toate aceste dispozitive împreună cu dispozitivele wireless AWC în scopul unei vizibilităţi şi al unui control complet al reţelei.