Alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Suceava se majorează de la 15 la 20 de lei începând cu data de 1 mai. Majorarea va fi aprobată în ședința Consiliului Local de joi, 14 aprilie la propunerea primarului Ion Lungu. ”Începand cu data de 1.05.2022 intră in vigoare noile contracte de furnizare produse alimentare necesare la Cantina de Ajutor Social Suceava pentru prepararea hranei zilnice iar preturile de achizitie au crescut datorită inflației, crizei energetice si cresterilor de prețuri la combustibili precum si situatiei actuale astfel:

-la sortimentele de carne de pui o crestere de 25%; -conserve carne, peste 30%; pasta tomate 30 %; mazăre; pastai 55%; laple și produse lactate 30%; ulei, făina 50%; paste fainoase 35%; zahar 42%; pâine 400 gr ambalată 300%. Astfel pentru a reusi să asigurăm pregatirea si servirea a două mese zilnic de persoană prânz si cină in linia alocației zilnice de hrană se propune majorarea alocației zilnice de hrană la 20 de lei pe zi”, se menționează în expunerea de motive.

Cantina de ajutor social, prestează servieii sociale gratuite sau contra cost, persoanelor aflate in situatii eeonomico-sociale sau medicale deosebite care se află in imposibilitatea de a-și asigura minimum de subzistență ce constau în pregatirea si servirea a două mese zilnic de persoană prânz și cină. Se asigură transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribnirea hranei la domiciliu respectiv persoanele care se află in imposibilitatea de a se deplasa la sediul cantinei.

Pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social persoanele varstnice, bolnavii cronici, copiii preșcoalri și școlarizați aflați in intreținerea familiilor a căror venit net medin lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoana, orice persoană aptă de muncă care nu realizează venituri pentru o perioada de 90 zile.