Cifre cumulate în perioada 1997-2016:

Investiții totale de peste 680 milioane de dolari

Cifra de afaceri de 10 miliarde de dolari

Profitul net de peste 780 milioane de dolari

Sponsorizări de peste 9,5 milioane de dolari

Prima de vânzare (peste cotația LME) a crescut de aproape șapte ori, realizându-se cu precădere din produse cu valoare adăugată

Producția de aluminiu electrolitic de peste patru milioane de tone

Producția de aluminiu turnat de peste 4,5 milioane de tone

Alro S.A. (simbol bursier ALR, “Compania” sau “Alro”), cel mai mare producător de aluminiu din Europa continentală (excluzând Rusia şi Peninsula Scandinavă), aniversează 20 de ani de la listarea acțiunilor Companiei la Bursa de Valori București (BVB).

„În acești 20 de ani, Alro s-a transformat dintr-un producător de aluminiu primar, într-o companie integrată pe verticală, furnizoare de aluminiu de înaltă calitate pentru industria aeronautică”, a declarat Gheorghe Dobra, Director General al Alro S.A. “Aceasta aduce valoare acționarilor, angajaților, comunităților în care Alro activează și economiei românești în general. Am trecut prin crize economice care au dus la închiderea unor competitori de-ai noștri din Europa, am reușit, prin investiții masive, prin programe de cercetare interne și datorită angajaților noștri, să ne creștem eficiența, să extindem portofoliul de produse, să intrăm pe piețe exclusiviste. Această strategie va continua și pe termen lung, continuând să ne concentrăm pe diversificarea portofoliului, pe creșterea eficienței și pe reducerea amprentei de mediu”.„Alro este una dintre primele companii de importanță națională care s-au listat la Bursa de Valori București încă din primii ani de funcționare a BVB. Felicităm Alro pentru cei 20 de ani de activitate impresionantă în calitate de companie listată și suntem convinși că vom vedea în continuare aceeași colaborare benefică atât pentru Alro, cât și pentru investitori și pentru piața de capital românească“, a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Cumulat, în cei 20 de ani de listare la BVB, Alro a înregistrat o cifră de afaceri de 10 miliarde de dolari, un profit net de 780 de milioane de dolari și investiții totale de peste 680 de milioane de dolari, din care 570 de milioane de dolari de la intrarea în proprietate privată, respectiv din 2002. Producția totală de aluminiu electrolitic a fost de patru milioane de tone, iar cea de aluminiu turnat, de peste 4,5 milioane de tone.Alro s-a transformat dintr-un simplu producător de aluminiu primar, într-o companie integrată pe verticală, care deține propria mină de bauxită, în Sierra Leone, propria rafinărie de alumină – Alum Tulcea și propria divizie de procesare a aluminiului.

Investițiile masive realizate de Companie au făcut ca Alro să crească producția de aluminiu electrolitic de la 163.000 de tone, în 1997, la 207.000 de tone, în 2016. Compania a crescut livrările de aluminiu cu grad ridicat de valoare adăugată mare, atât pe segmentul de aluminiu primar, cât și pe cel de aluminiu procesat. Astfel, producția de lingouri (respectiv produse ieftine) a scăzut de la 105.000 de tone, la 8.000 de tone, adică de 12 ori. În schimb, producția de sârmă din aluminiu a crescut circa trei ori, iar cea de șleburi, de peste șase ori. În segmentul de procesate, producția de aluminiu extrudat s-a majorat de 5,5 ori, iar cea de produse laminate plate, de peste patru ori, în perioada amintită. De asemenea, Alro a mizat pe creșterea calității și a mixului de produse, în așa fel încât să poată intra pe piețe noi, precum cea auto sau aero. Compania este certificată NADCAP, ceea ce demonstrează că produsele Alro respectă standardele stricte de calitate impuse de industria aeronautică.

Pe lângă investițiile în echipamente, Alro s-a concentrat și pe implementarea de soluții pentru reducerea consumurilor specifice, cu efecte pozitive atât în plan operațional, cât și asupra mediului înconjurător. Astfel, consumul de electricitate a scăzut cu 1.000 kWh pe tona de aluminiu electrolitic. În divizia de aluminiu primar consumul specific de gaze naturale s-a redus de 2,5 ori, iar în divizia de aluminiu prelucrat, de peste 10 ori. Consumul de apă industrial a scăzut de peste cinci ori la aluminiu primar. În plus, consumul de electricitate s-a redus de peste patru ori, la aluminiu prelucrat. Începand cu 2013, Alro a pus în funcțiune ECO Turnatoria, pentru procesarea deșeurilor din aluminiu, cu un consum specific de electricitate cu 95% mai mic decât în cazul aluminului electrolitic.

Investițiile realizate de companie au avut impact pozitiv și asupra mediului înconjurător, Alro reducându-și emisiile de gaze cu efect de sera de peste 85 ori față de 1997. De altfel, Compania a obținut Autorizația Integrată de Mediu nr 1 pe regiunea Oltenia. În 2016, această autorizație a fost reînnoită, fără program de conformare. Impactul pozitiv asupra comunităților în care activează Alro nu s-a limitat la reducerea amprentei de mediu. Producătorul de aluminiu a făcut sponsorizări de peste 9,5 milioane de dolari, în proiecte de sănătate, educație și mediu.

Alro are, în continuare, o strategie de dezvoltare, pe termen lung, care prevede investiții totale, în perioada 2017 – 2021, de peste 190 de milioane de dolari, din care peste 100 de milioane de dolari pentru proiectele de creștere a eficienței energetice. Astfel, Compania va adopta conceptul de „Fabrică Verde”, care vizează folosirea tehnologiilor ecologice de ultimă generație, disponibile pe piață, care îi vor permite să producă aluminiu cu profitabilitate mare și foarte mare. În plus, acestea vor contribui la îndeplinirea țintei Alro de apropiere de zero deșeuri și zero emisii.