Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, extinde de la 15 la 16 numarul de companii care vor face parte din indicii BET si BET-TR. Comisia Indicilor a aprobat, in sedinta din 4 martie, includerea companiei Alro (ALR) in BET, indicele principal al pietei, si BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET. Este pentru prima data in istoria pietei locale de capital cand acesti indici vor include 16 societati, ceea ce inseamna o diversificare fara precedent a sectoarelor reprezentate, iar Alro devine astfel prima companie din industria de aluminiu prezenta in cei doi indici. Modificarile vor fi aplicate incepand cu data de 18 martie.

Actiunile Alro au intrat pentru prima data la tranzactionare la BVB pe 16 octombrie 1997. In prezent, compania are o capitalizare de aproximativ 1,67 miliarde lei, echivalentul a 352 milioane euro. Alro este o subsidiara a Vimetco N.V., companie globala de aluminiu primar si procesat, integrata pe verticala. Alro este unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitate, avand o capacitate de productie instalata de 265.000 tpa. Principalele piete de desfacere pentru produsele companiei sunt state din Uniunea Europeana, dar compania are exporturi si in SUA si Asia.

BET (Bucharest Exchange Trading index) este primul indice dezvoltat de BVB si reprezinta indicele de referinta al pietei locale de capital. Infiintat pe 19 septembrie 1997, BET a avut in componenta sa un numar maxim de 10 companii timp de aproape doua decenii. In martie 2017, a fost extins la 12 companii prin includerea Conpet (simbol bursier COTE) si MedLife (simbol bursier M). Conpet are ca principala activitate transportul prin conducte si pe calea ferata a titeiului intern si din import, gazolinei, condensatului si etanului lichid catre rafinariile din Romania, in timp ce MedLife este cel mai mare operator privat de servicii de sanatate din Romania. La jumatatea anului 2017, BET a fost extins la 13 companii, odata cu includerea DIGI Communications N.V. (simbol bursier DIGI), important furnizor de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria. In septembrie 2018, alte doua companii au fost incluse in BET si BET-TR. Este vorba de Sphera Franchise Group (SFG), unul dintre cei mai importanti operatori din domeniul foodservice din Romania, si Purcari Wineries (WINE), producator de vin de top din Europa Centrala si de Est.

Odata cu includerea ALRO, cele 16 companii care vor face parte din indicii BET si BET-TR vor fi: Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD – Groupe Societe Generale (BRD), Bucharest Stock Exchange (BVB), Conpet (COTE), DIGI Communications N.V. (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG),Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL)