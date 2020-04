Alte șase persoane au pierdut lupta cu coronavirusul numărul total ajungând la 417. Este vorba de persoane cu vârste cuprinse între 48 și 83 de ani din Arad, Mureș, Satu Mare, Timiș, Constanța și Neamț.

Deces 412

Bărbat, 60 ani din judeţul Arad.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Arad în data de 02.04.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 02.04.2020; retestat pozitiv 15.04.2020.

Decedat pe data de 17.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA.

Deces 413

Bărbat, 57 ani din județul Neamț.

Internat în Spitalul Județean Piatra Neamț în data de 07.04.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 10.04.2020.

Decedat pe data de 16.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat tip II, insuficiență venoasă cronică, ulcer varicos gambă

Deces 414

Bărbat, 64 ani din județul Mureș.

Internat în Spitalul Clinic Județean Mureș în data de 11.04.2020, Clinica de Pneumologie;

transfer în ATI în data de 13.04.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 11.04.2020.

Decedat pe data de 17.04.2020.

Comorbidități: HTA, diabet zaharat tip II, boala cardiovasculara, boală renală, anemie secundară.

Deces 415

Femeie, 76 ani din județul Satu Mare.

Internată în Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – ATI în data de 16.04.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 17.04.2020.

Decedata pe data de 17.04.2020.

Comorbidități: Insuficiență multiplă de organe, cardiomiopatie dilatativa, insuficiență cardiacă clasa IV.

Deces 416

Bărbat, 48 ani din județul Constanța.

Internat în INBI Balș – ATI în data de 17.04.2020, prin transfer din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța.

Rezultat pozitiv pe data de 13.04.2020.

Decedat pe data de 17.04.2020.

Comorbidități: Obezitate.

Deces 417

Femeie, 83 ani din județul Timiș.

Internată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara în data de 12.04.2020, transfer în ATI – Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș Timișoara în data de 13.04.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 12.04.2020.

Decedata pe data de 17.04.2020.

Comorbidități: diabet zaharat, boală cardiovasculară, HTA.