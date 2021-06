ALTEN România, subsidiară a grupului de origine franceză ALTEN și una dintre cele mai importante companii de consultanță în IT și inginerie, a încheiat 2020 pe plus, cu rezultate financiare în creștere cu 5% comparativ cu anul precedent. Într-un context economic dificil,generatde criza sanitară globală,ALTENa înregistrat, la sfârșitul anului trecut, o cifră de afaceri de peste 26 milioane de euro.

ALTEN România raportează afaceri de peste 26 milioane de euro (126.5 milioane de lei) pentru anul 2020, în creștere cu 5% față de afacerile înregistrate în 2019. Totodată, la nivel local, ALTEN a înregistrat un profit net de aproximativ 3.7 milioane de euro (17.8 milioane de lei).

Creșterea afacerilor în 2020s-a datorat extinderii portofoliului de clienți, pentruambele* diviziiale companiei, atât ALTEN TECHNO, câtși ALTEN KEPLER. Cele două divizii au atras 18 noi clienți din industriiprecum: telecom, servicii consultanță IT, sectorul bancar, energie sau automotive. În același timp, ALTEN KEPLER, care este, din 2008, singurul partener expert în soluții Atlassian din România, a crescut portofoliul de licențe și aatras, anul trecut, 4 noi clienți noi.

„2020 a fost un an complexpentru multe industrii. Am învățat cu toții să ne adaptăm din mers și am accelerat implementarea mai multor proiecte de inginerie si IT, în special la nivel local. Faptul că am obținut performanță, în ciuda circumstanțelor deloc favorabile, ne determină să fim încrezători privind anul pe care îl parcurgem. Vom continua să ne dezvoltăm, sprijiniți de faptul că regăsim același optimism și în rândul partenerilor noștri de business”, declară Adrian Nicolae, Director Executiv al ALTEN România.

Compania ALTEN România are birouri în București, Timișoara, Craiova, Pitești și Sibiu, iar la sfârșitul anului trecut număra aproape 600 deangajați. Tot la finalul lui 2020, ALTEN a obținut certificarea Great Place to Work®, fiind astfel recunoscută de către organizația globală de cercetare și consultanță în afaceri cu același nume ca una dintre organizațiile cele mai apreciate de către angajați, din Europa și din lume.

Echipa de specialiști ALTEN România se implică în proiecte de dezvoltare software, analiză de business, business intelligence (BI), project management, suport tehnic, inginerie auto sau hardware design. De altfel, divizia IT&C a companiei cuprinde consultanți specializați în Java, .NET, PHP, C#, C++, Siebel, Cognos, MS BI și Oracle BI, BSCS, în timp ce divizia tehnică are o echipă de consultanți cu specializări în CATIA V5, NewPDM, SolidWorks, Matlab/ Simulink, HIL și Autosar.

*consolidare a ALTEN România cu Kepler Rominfo și Kepler Engineering.