Dorneanca Costiuc Claudia legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei , însoțită de Cristian Prâsneac, au făcut parte din echipa României, la Campionatul European de alergare pe șosea rezervată junioarelor U20, întrecere desfășurată pe da de 1 Mai 2024 la Oderzo (Italia) și dotată cu „Trofeo Opitergium”.

Sportiva a făcut parte din reprezentativa României unde au parcurs o distanța de 5 km. La finalul competiției sportiva dorneancă de origine din comuna Iacobeni a obținut locul 6 cu echipa României.

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat: ”Sportiva nu este specialistă pe proba de 5 kilometri. Am stat trei săptamani in cantomanent cu lotul Olimpic de Juniori la Izvorani și am primit invitație de a participa la acesta competiție și datorita faptului că suntem in perioada de acumulare am crezut că acesta cursa poate fi benefica pentru sportiva mea. Sportiva are baremul realizat in proba de 800 metri pentru Campionatul Mondial U20 Lima /Peru care se vă desfașura in luna August. Aș vrea să mulțumesc și sponsorului personal al sportivei Apa Bucovina”.