Recent, în rețeaua națională de centre comerciale a companiei IULIUS au fost deschise două noi locații ale retailerului electro – IT Altex. Magazinele au fost inaugurate în Iulius Mall Suceava și în ansamblul mixt Palas Iași, completând mixul de retail al proiectelor cu o ofertă diversificată de elecronice, electrocasnice, IT & C și multimedia.

La Suceava, retailerul autohton a închiriat aproximativ 1.400 mp la etajul 1 al Iulius Mall. În ansamblul mixt Palas Iași, Altex ocupă o suprafață de aproximativ 1.300 mp de la parterul Atriumului Palas Mall. Noile locații le oferă clienților prilejul de a descoperi noutăți din categoriile smartphone, laptopuri, smart TV, entertainment și electrocasnice. Pe lângă diversitatea propunerilor Altex, clienții au parte de soluții de finanțare prin rate, dar și de servicii complementare, precum „2xDiferența”, dacă găsesc produsul mai ieftin în altă parte, extra garanție sau transport până la ușa casei.

Pe lângă magazinele inaugurate în luna mai, în Iulius Mall Suceava și ansamblul Palas Iași, Altex mai este prezent în rețeaua națională de centre comerciale a companiei IULIUS cu locații în Iulius Mall Iași și Iulius Mall Cluj.

Altex este liderul pieţei româneşti de retail, cu produse electrocasnice, electronice, IT, comunicaţii şi multimedia. Prin reţeaua naţională de 97 de magazine aflate în cele mai importante oraşe din ţară şi magazinul online www.altex.ro, Altex le oferă clienţilor o gamă variată de produse inovatoare, la cele mai avantajoase preţuri, susţinute de soluţii optime de finanţare. În fiecare zi, cei aproximativ 4.000 de angajaţi ai companiei sunt dedicaţi livrării de soluţii tehnologice de ultimă generaţie, care facilitează accesul consumatorilor la informaţie, divertisment şi comunicare.