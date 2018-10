Alți doi copii de la Gradinita Prichindelul care a fost închisă temporar după ce a fost depistat un focar de meningită au fost diagnosticați cu această boală fiind internati la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava , informează șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu. Pana in prezent sunt 5 cazuri. In cursul zilei de joi, 25 octombrie, a fost efectuata dezinfectia, urmand ca luni 29 octombrie DSP Suceava sa recolteze probe de control in vederea acordarii avizului de redeschidere a unitatii.

Conform rezultatelor partiale ale analizelor lucrate de Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, cauza imbolnavirilor este reprezentata de un enterovirus Coxsackie, acelasi care a provocat si epidemia de meningita acuta virala din anul 2012.