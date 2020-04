Alți doi suceveni au murit de coronavirus. Este vorba de doi bărbați unul de 82 iar celălat de 37 de ani. Ambii erau internați la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Bătrânul de 82 de ani a fost contact cu ginerele întors din Belgia la sfârșitul lunii martie. Tânărul de 37 de ani suferea de insuficiență renală, fiind dializat din 2010.

Deces 609

Bărbat, 82 ani din județul Suceava.

Data recoltării: 17.04.2020.

Data confirmării: 18.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Internat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția Boli Infecțioase în data de 16.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Contact cu ginerele întors din Belgia la sfârșitul lunii martie 2020.

Comorbidități: HTA, insuficiență ventriculară.

Deces 610

Bărbat, 37 ani din județul Suceava.

Data recoltării: 11.04.2020.

Data confirmării: 12.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Internat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția Boli Infecțioase în data de 10.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: insuficiență renală, dializat din 2010.

Deces 611

Bărbat, 65 ani din județul Hunedoara.

Internat în perioada 11-22.04.2020 pe secția pneumologie a Spitalului Municipal Hunedoara, transferat în 22.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Deva.

Data recoltării: 20.04.2020.

Data confirmării: 21.04.2020

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: neoplasm bronhopulmonar cu metastaze hepatice, encefalopatie hipoxica, anemie secundară.

Deces 612

Bărbat, 71 ani din județul Caraș Severin.

Se internează în data de 01.04.2020 în secția boli infecțioase a Spitalului Caransebes, transferat pe secția medicină internă în data de 02.04.2020 – dupa primul test negativ. Se externează în data de 17.04.2020 – după 3 teste negative, stare generala bună.

Data recoltării: 01.04.2020 (proba 1); 07.04.2020 (proba 2); 14.04.2020 (proba 3) – teste negative.

Se reinternează la Spitalul Județean de Urgență Reșița – în 24.04.2020.

Data recoltării: 24.04.2020 (proba 4).

Data confirmării: 24.04.2020

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: BPOC, silicoză.

Deces 613

Bărbat, 61 ani din județul Sibiu.

Data internării: 17.04.2020, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, secția ATI.

Data recoltării: 17.04.2020.

Data confirmării: 18.04.2020

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: boală hepatică, hernie de disc, colecistectomie.

Deces 614

Bărbat, 76 ani din județul Brașov.

Internat în perioada 16.03.-02.04.2020 în secția chirurgie II Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru laparotomie exploratorie, montare de jejunostoma pentru alimentație.

Data reinternării: 04.04.2020 în Pavilionul oncologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru boală de bază – contact cu cazuri confirmate COVID-19; transferat în secția ATI-COVID din 10.04.2020.

Data recoltării: 09.04.2020.

Data confirmării: 10.04.2020

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: neoplasm gastric std. IV cu determinare secundară peritoneală, insuficiență renală cronică, pielonefrita obstructive cronică, anemie secundară.

Deces 615

Bărbat, 73 ani din județul Arad.

Data internării: 24.04.2020, în secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Data recoltării: 24.04.2020.

Data confirmării: 24.04.2020

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: HTA std. II, insuficiență cardiacă, insuficiență mitrala, hipertensiune pulmonară secundară.

Deces 616

Bărbat, 83 ani din județul Arad.

Data internării: 23.04.2020, în secția boli infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Data recoltării: 23.04.2020.

Data confirmării: 24.04.2020

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: HTA std. II, insuficiență cardiacă, CIC, boală renală cronică std. II, AVC ischemic.

Deces 617

Bărbat, 66 ani din județul Vrancea.

Internat în secția chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Focșani în data de 02.04.2020, pentru colică biliară, transferat în ATI în 05.04.2020 pentru 1 zi, cu dificultăți respiratorii. Operat (colecistectomie) în data de 08.04.2020, în secția ATI – intubat din 20.04.2020.

Data recoltării: 09.04.2020.

Data confirmării: 11.04.2020

Data decesului: 20.04.2020.

Comorbidități: boala cardiovasculara, DZ tip II.

Deces 618

Femeie, 89 ani din județul Brașov.

Internată în perioada 12-15.04.2020 în secția ortopedie a Spitalului Clinic de Urgență Brașov pentru fractura bimaleolara glezna stanga cu deplasare; operata în 13.04.2020.

Contact cu un caz confirmat în secția ortopedie.

Data internării: 24.04.2020 prin UPU, în secția ATI COVID Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Data recoltării: 24.04.2020.

Data confirmării: 25.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: insuficiență renală cronică acutizată, boală cardiacă ischemică, HTA std. II, BRD major, sdr. deshidratare severă.

Deces 619

Femeie, 60 ani din judeţul Brașov.

Data internării: 07.04.2020, pe secția chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru boală de fond, transferată în secția ATI-COVID în data de 20.04.2020.

Data recoltării: 20.04.2020.

Data confirmării: 20.04.2020

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: gangrena regiunea calcaneana stanga, DZ tip II, Arteriopatie diabetic, HTA, obezitate.