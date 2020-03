Numărul sucevenilor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului se îngroașă cu încă șase. Cei șase au fost confirmați pozitiv post mortem. Numărul total al deceselor la Suceava a ajuns la 30 în timp ce la nivel național a urcat la 78.

Deces 73

Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020.

Deces 74

Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020.

Deces 75

Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020.

Deces 76

Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020.

Deces 77

Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020.

Deces 78

Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava.

În acest moment nu detinem date despre patologia asociată.