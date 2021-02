Alți trei elevi și 4 angajați din unitățile de învățământ sucevene s-au infectat cu noul coronavirus. Conform Inspectoratului Școlar Județean, testele pentru diagnosticarea COVID au avut rezultat pozitiv la un elev din ciclul primar de la Școala nr.8 din Suceava, un elev de liceu de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și un altul de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, la doi angajați din rândul personalului didactic auxiliar de la Școala „Dimitrie Păcurariu” din Șcheia și de la Școala din Milișăuți și la doi salariați din rândul personalului nedidactic de la Școala din Drăgoiești. Din cauza noilor cazuri de COVID, cursurile față în față sunt suspendate la două clase din ciclul primar de la Școala nr.8 din Suceava și de la Școala nr.2 din Baia.

