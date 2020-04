Alți trei suceveni au pierdut lupta cu covidul. Este vorba de o femeie și doi bărbați cu vârste cuprinse între 57 și 77 de ani toți internați la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava.

Deces 311

Bărbat, 41 an din județul Gorj. Persoană întoarsă din Anglia în data de 05.04.2020. Internat în Spitalul Județean de Urgență Targu Jiu- ATI în stare grava în data de 10.04.2020.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 10.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 11.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Obezitate.

Deces 312

Femeie, 77 ani din județul Suceava. Internată în Spitalul Județean de Urgență Suceava în data de 27.03.2020. Contact cu caz confirmat.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 27.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 02.04.2020.

Decedat în data de 11.04.2020.

Comorbidități: Poliartrita reumatoidain tratament cu methotrexat

Deces 313

Bărbat, 57 ani din județul Suceava. Internat în Spitalul Județean de Urgență Suceava-Pneumologie în data de 10.03.2020 pentru Osteomielită costală cronică cu Stafilococ auriu.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 30.03.2020.

Decedat în data de 11.04.2020

Comorbidități: Osteomielita costala cronica cu Stafilococ auriu , HTA, Bronsita cronica.

Deces 314

Bărbat, 69 ani din județul Suceava. Internat în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 06.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 08.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat tip II, BPOC, AVC.