Primăria municipiului Suceava a făcut demersurile pentru realizarea unor lucrări de consolidare în Zona de Agrement Tătărași acolo unde au apărut alunecări de teren. ”Din păcate avem o problemă în Zona de Agrement Tătărași unde este o alunecare de teren. Din păcate au fost afectate o parte din trotuare inclusiv până la iazul 2 acolo unde era montat foișorul destinat activităților culturale pe care am fost nevoiți să-l scoate din apă și să-l montăm în partea de sus. Am emis deja certificatul de urbanism să facem documentația necesară pentru a trece la lucrări de reabilitare acolo ca să consolidăm o porțiune din malul care a alunecat. Zona de agrement este una foarte frumoasă și trebuie să o punem din nou în condiții de siguranță”, a spus primarul.

