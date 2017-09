De când s-a aflat cine este bărbatul care i-a „spart” casa Mariei Constantin şi a lui Marcel Toader ies la iveală detalii picante despre el. Una dintre fostele iubite ale lui Cătălin Tutilescu, cântăreaţa de muzică populară, Oana Casapu, s-a decis să povestească clipele de coşmar prin care a trecut cât timp i-a fost parteneră, notează click.ro.

„Acum 7 ani şi jumătate eram iubita oficială a lui Cătălin Tutilescu, poate una dintre ele pentru că pe parcursul relaţiei am aflat că el era implicat într-o altă poveste mult mai lungă. Era director la Loteriei, nu avea funcţia asta. După un an au intervenit problemele între noi. Erau Zilele Severinului, iar eu am fost chemată de el să cânt la un restaurant. Un alt băiat m-a invitat să cânt la un pub şi m-a sunat în timp ce eram la spectacol. El a devenit gelos şi a ieşit afară cu telefonul în mână sub pretextul că trebuie să vorbească şi el cu cineva. Mi-a luat mobilul meu şi cartela. M-a luat de păr şi m-a dat cu capul de câteva ori de un stâlp de susţinere. Am rămas cu dureri pe partea dreaptă.”, a mărturisit Oana Casapu, potrivit sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/amantul-mariei-constantin-acuzatii-grave-de-violenta-m-dat-cu-capul-de-un-stalp