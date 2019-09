Nici macar cafeaua nu mai este ce-a fost candva. Cafea cu lapte sau simpla, cu mesaje sau poze este noul trend in marile cafenele. Acum, ai ocazia de a incarca propria poza din telefonul tau pentru a o imprima pe o ceasca de cafea. Dupa incarcare fotografia se poate redimensiona, pentru a arata exact asa cum doresti, chiar si intr-o ceasca de cafea. Imprimanta 3D Cofee, ce are la baza cerneala color comestibila si sistem de operare Android este foarte populara si pusa pe piata de Amazon.

Imprimante 3D pentru cafea sau prajituri

Imprimanta 3D Cofee iti permite, astfel sa reinventezi cafea, prajiturile sau chiar torturile. Cerneala comestibila permite printarea diferitelor modele ca ornament. Sunt utile atat pentru uz casnic, la birou, dar mai ales pentru firme care comercializeaza cafea, prajituri, paine sau biscuiti.

Asa cum etichetele volumetrice au la baza sistemul 3D pentru efect de lupa, la etichetarea anumitor produse, la fel si imprimanta de cafea cu efect 3D poate imprima direct fata sau un anumit text al unei persoane in cafea, dar si pe o paine sau biscuiti. Astfel, nu mai este nevoie sa cheltuiti bani si sa investiti timp pentru a invata si practica tiparirea in cafea sau pentru a angaja personal capabil sa faca astfel de opere. Tot ce trebuie sa faceti este sa dati o cautare pe Amazon si sa achizitionati o imprimanta 3D Cofee. In acest fel aduceti mai mult confort si profit afacerii si vietii dumneavoastra.

Folosite intens in aceste domenii de activitate, imprimantele 3D pot contribui eficient la optimizarea timpului si a resurselor implicate, dar sunt si un excelent instrument de marketing ce poate influenta decizia de cumparare si pentru a transmite valorile brandu-ului.

Descopera noua tehnologie de printare INKJET, care utilizeaza cerceala comestibila pentru a te bucura din plin de o pauza binemeritate la cafea. Cu imprimanta 3D pentru cafea si prajituri poti printa cu multa usurinta modele in cafea, pe prajituri, pe torture, dar mai ales intr-un timp foarte scurt. Printarea si imprimarea intr-o ceasca de cafea se poate face in aproximativ 10-20 de secunde.

Indiferent ca vrem sa ne bucuram de o simpla cafea, pentru a printa un model sau chiar un selfie intr-o ceasca de cafea, imprimanta 3D Cofee este capabila sa printeze chiar si pe prajituri, torturi de dimensiuni mai mari, dar fara a depasi dimensiunea maxima de printare de 11×11 cm.

Procedura de utilizare si printare a acestei imprimante este una destul de simpla. Poti folosi chiar telefonul tau pentru a scana codul in software, pentru a incarca pe tableta orice poza doresti sa o printezi pe cafea sau diferite tipuri de prajituri. In plus, software-ul iti permite sa ajustezi dimensiunile pozei pentru a fi exact asa cum iti doresti tu.

Tehnologia de printare Inkjet, al imprimantei 3D Cofee, are la baza un sistem de purificare a aerului cu carbon activ, tehnologie de printare DLP USB pentru printare, Touch Screen pentru transmiterea comenzilor catre imprimanta si Led UV, proiectat pentru a fi durabil Photon Slicer, usor de utilizat si rapid.

In plus, utilizarea este vizibil simplificata. Software-ul permite ca utilizarea imprimantei sa fie usoara si intuitiva, de tip drag and drop.

Creeaza o comunicare memorabila cu partenerii si consumatorii tai, prin mijloace si suporturi dintre cele mai variate si inedite, asa cum sunt imprimantele 3D pentru cafea sau prajituri. Alege serviciile de imprimare 3D personalizate pentru afacerea ta, iar vanzarile vor creste vizibil.

Descopera experiența unei pauze de cafea altfel!

Amazon promite livrarea oriunde in lume in trei zile lucratoare a acestui produs si garanteaza rezultate uimitoare. Accentul companiei este orientat catre dezvoltarea de produse benefice sanatatii.