Amazon tocmai si-a deschis cea mai mare cladire de birouri din lume in orasul indian Hyderabad. Retailerul american incepe o noua era in directia de marketing online cu aceasta investitie.

Noul campus al gigantului de retail online din districtul financiar al orasului a fost deschis miercuri. Acesta acopera 9,5 acri si are 1,8 milioane de metri patrati de spatii de birouri, ceea ce o face „cea mai mare cladire Amazon din lume in ceea ce priveste suprafata totala”, potrivit companiei.

Cladirea poate gazdui pana la 15.000 de angajati, aproape un sfert din forta de munca full time din India a Amazonului, care numara putin peste 62.000 de persoane.

De asemenea, compania are 155.000 de lucratori contractuali in tara, ceea ce face din India cea mai mare baza Amazon in afara Statelor Unite. Campusul Hyderabad este primul birou din afara Statelor Unite pe care Amazon il detine in totalitate. Asta inseamna ca Bezos are planuri mari pentru afacerea sa in aceasta tara. Iar asta nu este deloc de mirat.

Amazon a turnat efectiv miliarde de dolari in afacerile sale din India in ultimii ani. Isi extinde operatiunile si se arata in cautarea de mize la comerciantii locali cu amanuntul, duce politici comerciale din ce in ce mai agresive, intrucat se lupta cu Walmart pentru o piata de comert electronic care Morgan Stanley estimeaza ca va valora 200 de miliarde de dolari pana in 2027.

„Aceasta noua cladire a campusului Amazon este un angajament tangibil cu aceasta gandire pe termen lung si cu planurile noastre pentru India”, a declarat Amit Agarwal, seful companiei India, intr-un comunicat.

Premiul este imens. India are peste 600 de milioane de utilizatori de internet, dar majoritatea populatiei sale inca nu este online. Amazon incearca sa profite de potentialul acesta cautand sa-si extinda afacerile din sectorul alimentar. In acelasi timp, partea online este insarcinata cu distribuirea a mai mult continut indian pentru serviciul sau de streaming video Prime.

Amazon a pus chiar si aplicatia sa mobila la dispozitie in cea mai populara limba din India, hindi.

„Aceasta este prima zi pentru noi in India si asteptam cu nerabdare sa cream un mediu in care contributiile diverse sa fie binevenite si sa fie incurajata inovatia pe termen lung „, a declarat John Schoettler, vicepresedintele Amazon al imobiliarelor si facilitatilor globale intr-un comunicat.

Noul campus din Hyderabad va fi in cele din urma extins pentru a acoperi 68 de acri – aproximativ echivalentul a 65 de terenuri de fotbal, a spus Amazon.

Orasul tehnologic a fost primul punct de intrare Amazon in India in 2004. Acesta este, de asemenea, casa pentru alte mari nume globale, inclusiv sediul Microsoft (MSFT) India si primul magazin Ikea din India.