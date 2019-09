In fuga continua spre optimizare si spre a fi cat mai SEO friendly, gigantul Amazon isi tai singur din propriul profit, datorita unor greseli descoperite sau mai degraba intentionate in algoritmul propriu de cautare organica.

Wall Street Journal a constatat in urma unei analize ca Amazon a oferit propriilor produse de marca plasari preferentiale in clasamentele de cautare organica pe site, fapt care a dus la o explozie a nemultumirilor din partea brandurilor adverse si a consumatorilor. Desi nimeni nu parea surprins sa afle una ca aceasta, vanzarile in ultima vreme s-au regasit pe un trend descendent.

„Nu cred ca nimeni este surprins de acest lucru, dar cred ca acest lucru nu este diferit de pozitionarea la raft a produselor cu eticheta cunoscuta, intr-o oarecare masura”, spune Warren Fox, asistent manager pentru canalele online ale Brother International. Cu alte cuvinte, chiar si in magazinele fizice, unele branduri au intaietate in ceea ce priveste plasarea la raft, iar asta s-a intamplat si in cazul Amazon. Insa consumatorii au avut o alta opinie.

„De fapt fac un efort sa cumpar mai putin de la ei [Amazon] si imi lasa un gust amar de fiecare data cand fac cumparaturi”, spunea cumparatorul Amazon, Ernesto Marcano, pe LinkedIn, dupa ce a citit stirea jurnalului. „Toate acestea, impreuna cu faptul ca ei copiaza produse de top vandute de la alti vanzatori de pe platforma lor si apoi folosesc algoritmul pentru a imbunatati propriile produse copiate, este un fapt pe care nu vreau sa il mai suport.”

Nu ar fi prima data cand Amazon isi supara cumparatorii. Insa de aceasta data, pare ca se reflecta destul de puternic in vanzari.

Toata lumea are dreptul sa fie dezamagita de aceasta stire. Consumatorii presupun ca produsele afisate in partea de sus a rezultatelor cautarii pe Amazon sunt acolo pentru ca sunt produse populare si cumparate de catre alti cumparatori (desi o multime de bunuri aflate in varful listei de cautari sunt preluate din cadrul parteneriatelor pe produse sponsorizate) . Brandurile care vand in platforma totusi se presupune ca ar trebui sa concureze intre ele pe un teren de joc egal.

Podusele ar trebui sa fie clasificate in functie de factori cunoscuti in general pentru SEO: relevanta a cuvintelor cheie, volumul relativ de vanzari, eligibilitate prima si rata de conversie. Iata ca Amazon manipuleaza insa acesti factori si fac o greseala enorma, astfel suparand consumatorii si pierzand din profituri.

Cum se resimte acest lucru in vanzarile Amazon?

Stirea relata faptul ca specialistii Amazon considera ca produsele private ale brandului Amazon sunt concepute pentru a fi mai profitabile decat articolele concurente, deoarece Amazon poate controla costurile de fabricatie, distributie si comercializare.

Dar cand te uiti la punctul de pret al acestor articole de marca Amazon, multe sunt reduse destul de mult in comparatie cu marca nationala. Suntem astfel influentati sa credem ca marjele de profit pentru aceste produse sunt, prin urmare, mai mici decat cele ale marcii nationale.

De exemplu, salteaua de dimensiuni Queen a lui Casper se vinde pentru 1.095 de dolari pe Amazon. In timp ce „Nod by Tuft & Needle”, un brand exclusiv Amazon, isi vinde salteaua Queen pentru 395 de dolari.

Comparati marjele mici de profit cu taxele pe care Amazon le incaseaza de la comercianti terti („Vanzatori”), unde Amazon aplica un comision de 15% din pretul de vanzare, in majoritatea categoriilor de produse.

Cincisprezece la suta nu reprezinta o marja proasta si stim ca cel putin 50% din produsele vandute pe Amazon sunt vandute de terti in baza acestui model.

Pur si simplu nu pare probabil ca produsele de brand Amazon sa fie la fel de rentabile ca incasarea acelui comision de 15% din partea Vanzatorilor terta, in special pentru marci orientate spre valoare, cum ar fi Amazon Basics.

Pur si simplu asta inseama ca Amazon, prin incapatinarea de a-si propulsa propriile produse in topul cautarilor, pierd practic profit care s-ar intoarce tot in buzunarele companiei, spun specialistii.