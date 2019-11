Cu totii am intrat pe site-ul Amazon cel putin odata, chiar daca nu pentru a cumpara un anumit produs, ci pentru a cerceta anumite preturi sau pentru a ne informa. Ei bine, acum avem o noua sectiune la dispozitie pentru a ne informa si pentru a compara produse.

Produsele de skincare si ingrijire faciala de abia au fost lansate in noua colectie Belei, iar deja 90% dintre britanici folosesc produsele in rutina lor zilnica, spun specialistii Mintel.

Belei este colectia proprie de ingrijire faciala a brandului Amazon, produsele fiind realizate dupa propriile retete. La momentul actual exista 19 produse in aceasta linie de cosmetice, insa planurile Amazon sunt sa extinda colectia si sa ajunga la un business profitabil pe aceasta nisa.

Iata un top al celor mai accesibile si populare produse din aceasta colectie

1. Laptele hidratant pentru piele ultrasensibila – costa doar 10 dolari si este un produs ideal pentru diminetile in care pielea noastra are nevoie de hidratare si regenerare. Textura sa ajuta pielea sa isi recapete catifelarea si luciul, fara a afecta tenul, chiar daca acesta este sensibil.

2. Masca pe baza de carbune pentru curatare intensa – o masca profesionala care nu ar trebui sa lipseasca din rutina de infrumusetare a oricarei femei. Costa in jur de 15 euro, fiind un complex de carbuni activi care au ca rol principal decongestionarea pielii. Se poate folosi odata sau de 2 ori pe saptamana.

3. Anti-aging pentru ten sensibil – o crema care are ca rol eliminarea ridurilor fine de pe expresia fetei, lasand pielea lucioasa si neteda. Costa in jur de 18 – 20 euro si contine si un element de protectie solara.

4. Crema pentru ochi – daca ai nevoie de un contur al ochilor perfect, fara cearcane si riduri, aceasta este crema de care ai nevoie. La doar 20 de euro aceasta crema contine vitamina C si E, fiind perfecta dupa o noapte lunga, penru a se aplica dimineata in jurul ochilor.

5. Serul cu vitamine – pielea ta nu ar spune nu la un boost de energie si revitalizare. De aceea Amazon a inventat acest ser special pentru revitalizare. Extractul de afine, vitamina C si E si compusii activi din componenta sa te vor ajuta sa treci peste orice provocare, simtindu-ti pielea mult mai fina si mai protejata de factorii de risc din mediul inconjurator. Poti achizitiona serul pentru doar 23 – 24 de euro.

Toate produsele din linia Belei sunt formule delicate, facute nu doar pentru a da un aspect placut pielii, ci si pentru a-ti proteja tenul si a-l feri de factorii de risc. In plus, toate sunt la preturi extrem de accesibile, cu doar 100 de euro putand cumpara intreg setul de produse. Te vei bucura de o ingrijire aparte a tenului tau, asemenea unui tratament facial profesional, in fiecare zi, chiar in confortul propriei locuinte.