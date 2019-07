Comisia Europeana a anuntat miercuri, 17 iulie, ca Amazon este vizat de o investigatie ce presupune anchetarea pentru incalcarea reglementarilor UE in domeniul concurentei loiale.

Margrethe Vestager, comisarul UE pentru Competitie a declarat ca s-a dispus inceperea unei anchete ce vizeaza compania americana, incepand examinarea cu atentie a practicilor comerciale aplicate de compania Amazon.

Compania joaca un dublu rol, de firma de vanzari si de platforma onlien de vanzari. Acest lucru este posibil sa incalce reglementarile Uniunii Europene cu privire la Competitie. Astffel se va analiza politica Amazon si se va determina concordanta acestor politici cu legile UE.

In cazul in care Jeff Bezos se face vinovat pentru incalcarea legislatiei, procesul va putea fi dezbatut in cadrul Curtii Internationale de Arbitraj Comercial, pentru a se decide pe cale amiabila rezolvarea unui viitor conflict.

Amazon suspectat ca utilizeaza in scopuri ilegitime date cu caracter sensibil

Compania americana ar fi suspectata ca foloseste datele furnizate de firmele care efectueaza comert in detaliu prin intermediul platformei, pentru a genera concurenta neloiala. In acest sens, s-a dispus inceperea unei anchete in cadrul careia se va investiga politica de prelucrare a datelor ce provin de la firmele care efectueaza vanzari pe magazinul online Amazon.

In aceeasi situatie se afla si Google, Apple si Facebook, asupra carora s-au dispus deja anchete de catre Comisia Europeana. Pe aceasta cale, Margrethe Vestager este criticata de Donald Trump, acesta acunzand-o ca uraste Statele Unite.

Reactia oficiala a brandului Amazon cu privire la investigatie si la procedeele de ancheta

Amazon a anuntat prin intermediul reprezentantilor sai acordul si transparenta totala in acest proces. Jeff Bezos nu pare sa fie deranjat de aceasta ancheta si considera ca este de datoria sa sa demonstreze ca Amazon nu este vinovat si nu incalca nicio lege a Uniunii Europene.

Conform Agentiei France – Presse (AFP) care a redactat un articol pe aceasta tema, reactia Amazon a fost una incredibil de calma si foarte pozitiva. Reprezentantii companiei gigant de peste ocean nu au avut de declarat decat faptul ca sunt de acord cu ancheta.

„Cooperam deplin in investigatie” a fost tot ce au avut de declarat oficialii companiei Amazon. Asadar, urmeaza ca specialistii UE sa delimiteze politica americana de colectare si prelucrare a datelor si sa ancheteze modul in care Amazon utilizeaza aceste date, pentru a confirma sau infirma faptul ca gigantul american incalca reglementarile Uniunii Europene cu privire la Competitie.