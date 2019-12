Amazon a cheltuit peste 35 de miliarde de dolari pentru costurile de transport in acest an, mai mult de doua ori mai mult decat a cheltuit in urma cu doi ani. Compania i-a avertizat recent pe investitori ca va scadea o suma suplimentara de 1,5 miliarde de dolari in acest sezon de sarbatori, deoarece lucreaza la trecerea la transportul de o zi pentru membrii Prime. Si totusi, aceasta se poate dovedi a fi o intreprindere modesta, comparativ cu ambitiile viitoare de livrare ale Amazonului.

„Cand vom avea o flota de drone complete, veti putea comanda orice si sa obtineti pachetul in 30 de minute daca locuiti langa un hub care este deservit de drone”, a declarat CEO-ul Amazon al Consumatorului Mondial, Jeff Wilke, pentru CNN Business. „Acest lucru este posibil doar cu ajutorul roboticii.”

Totul a inceput cu o achizitie pe care Amazon a facut-o in urma cu ani, care nu se claseaza nici macar printre cele mai mari oferte ale sale in valoare de dolari. In 2012, Amazon a cumparat pornirea robotului Kiva Systems pentru 775 de milioane de dolari. Astazi are o flota de 200.000 de roboti Kiva care isi supraincarca centrele de indeplinire, alaturi de cei peste 500.000 de angajati de la achizitie.

Pentru a continua sa accelereze termenele de livrare si sa ramana in fata concurentilor, Amazon va avea nevoie de si mai multi roboti. Amazon testeaza roboti care transporta pachete pe trotuare si ulterior planuieste sa promoveze cat mai mult acest lucru.

CNN Business a vorbit cu actualii si fostii executivi Amazon, precum si experti in robotica, pentru a explora modul in care un robot a transformat deja Amazon si cum urmatoarea generatie de roboti poate schimba pentru totdeauna Amazon.

Prime Amazon se bazeaza pe roboti

Nimic nu parea impresionant in privinta primului robot Amazon. Nu mergea ca C-3PO sau nu vorbea ca Rosie the Robot. Nici macar nu avea brate, picioare sau fata. Cadrul sau era bun doar pentru a aluneca sub un raft de carti si a-l muta.

Robotii industriali nu erau o noutate atunci cand Amazon a experimentat pentru prima data robotii Kiva. Timp de zeci de ani, producatorii auto folosisera arme robotice uriase pentru a ajuta la asamblarea masinilor. Instalatiile de fabricatie s-au bazat pe roboti primitivi pentru a muta maerialele pe rute fixe.

Cu toate acestea, Kiva Systems a fost singura companie care a incercat sa foloseasca roboti mobili pentru a accelera munca din depozitele de comert electronic. Si-a dat seama cum o multime de roboti ar putea aduce in siguranta rafturile de carti in statiile aflate in administrarea oamenilor, care ar alege marfa de pe rafturi pentru a finaliza o comanda. Autocolantele cu coduri de bare de pe podea ajuta robotii sa-si cunoasca locatia si sa evite coliziunile.

Inainte de robotul Kiva, angajatii comertului electronic din depozite trebuiau sa mearga in sus si pe coridoarele lungi, pentru a prelua marfurile de pe rafturi. Amazon a cumparat Kiva Systems in martie 2012. Inginerii superiori ai lui Kiva au zburat la Seattle si s-au retras intr-o sala de conferinte si au discutat timp de o saptamana cu liderii Amazon. Pana la inceputul anului 2013, Amazon transporta cateva pachete cu ajutorul robotilor Kiva dintr-o instalatie de la sud de Seattle.

Inainte de sfarsitul anului 2014, centrele de indeplinire a Amazonului adaposteau 15.000 de roboti Kiva. Amazon a reproiectat robotul de patru ori de la cumpararea Kiva, potrivit Tye Brady, tehnologul sef la Amazon Robotics. Aparent mici schimbari – cel mai recent robot este cu cativa centimetri mai scurt – au permis Amazon sa-si creasca rafturile de carti. Mai multe bunuri sunt ambalate in depozitele existente, economisind milioane de euro pe costurile noi ale depozitului.

Testarea robotilor

Amazon testeaza roboti de livrare pe patru roti care sa se deplaseze pe trotuare. La inceputul acestei luni, Amazon a anuntat planurile pentru o noua instalatie in afara Bostonului pentru proiectarea si construirea robotilor. Amazon a petrecut mai mult de sase ani dezvoltand drone, ceea ce poate arunca intr-o zi pachetele in curti, presupunand ca autoritatile de reglementare o permit.

In luna iulie, Amazon a sustinut prima data o conferinta interna care a reunit angajati de robotica din intreaga companie. Amazon vrea sa incurajeze colaborarea dintre echipele sale de robotica, care pot folosi ajutorul. „Inca intalnim lucruri pe care nu le-am considerat cu adevarat ca ar fi pe trotuare – masini parcate, biciclete pentru copii”, a spus Sean Scott, care conduce programul Amazon Scout care livreaza pachete cu roboti trotuare. Se testeaza in Snohomish, Washington si Irvine, California.

Mai multi roboti, mai multe probleme

Amazon risca un atac public daca ceva nu merge bine cu robotii sai. Si spre deosebire de Kiva, exista concurenta. Companii importante, precum Alphabet, FedEx si UPS, investesc cu totii in livrarea de drone.

De asemenea, Amazon va trebui sa faca fata intrebarilor cu privire la impactul robotilor asupra locurilor de munca. Scufundarea Amazon in robotica a coincis cu sute de mii de angajari noi. Amazon a intrat in 2012 – anul in care a cumparat Kiva – cu mai putini angajati decat Microsoft si Apple si cam cat Google. Acum are mai multi angajati decat Microsoft, Apple, Google si Facebook. Amazon este singurul care a desfasurat roboti la scara, punandu-l chiar in centrul dezbaterii – si temerile – asupra automatizarii.

Un studiu al grupului de consultanta McKinsey a avertizat ca 375 de milioane de lucratori vor trebui sa isi schimbe categoria profesionala pana in 2030 din cauza automatizarii.

Unii analisti de robotica CNN Business au vorbit cu previziunea ca Amazon va incerca sa adauge robotica si automatizare la intreaga sa operatie. Acestia au descris-o ca fiind inevitabila, avand in vedere accentul pus pe Amazon pe eficienta si placere clientilor.