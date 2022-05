Cu ocazia deplasării în județul Suceava, Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadoarea Franței la București, va primi din partea Primăriei municipiului titlul de Cetățean de Onoare al Sucevei, anunță Alianța Franceză Suceava. Evenimentul va avea loc vineri, 27 mai, la ora 13.00, în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec”.

De asemenea, la ora 15.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” din campusul universitar, doamna Laurence Auer va participa la dezbaterea „Practici de traducere şi interpretare literară”, în cadrul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor (Discurs critic și variație lingvistică), susținută de dramaturgul Matei Vișniec și invitații săi.