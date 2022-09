Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a vizitat, în perioada 6-8 septembrie, comunitățile de români din statul New Mexico, concentrați în orașele Albuquerque și Santa Fe, capitala statului.

„În primii 25 de ani Parteneriatul Strategic a fost un vector al integrării României în spațiul de securitate transatlantic și al consolidării valorilor democratice, iar în etapa sa următoare el poate fi un vector al dezvoltării economice și consolidării unui profil regional puternic. Și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, având în vedere profilul profesional, puteți contribui enorm la dezvoltarea acestei agende de prosperitate.”, a declarat ambasadorul Andrei Muraru în cadrul întâlnirii cu comunitatea românească din Albuquerque.

La nivel politic, întâlnirile ambasadorului au inclus oficiali de la nivel statal – viceguvernatorul statului New Mexico, Howie Morales, șeful biroului de audit al statului, Brian Colon, dar și primarii celor două orașe, primarul Albuquerque, Tim Keller și primarul Santa Fe, Alan Webber. Oficialii americani s-au arătat deschiși perspectivelor unor cooperări cu administrațiile locale din România, inclusiv în ce privește schimburile de bune practici. Identificarea unor potențiale parteneriate economice a fost de asemenea pe agenda discuțiilor, având în vedere faptul că cercetarea și inovarea, dar și dezvoltarea tehnologică sunt vectori esențiali ai economiei statului.

Ambasadorul român a vizitat și cea mai mare universitate a statului, University of New Mexico, unde un român conduce Centrul pentru Izotopi Stabili – cu aplicabilitate în domenii precum biologia sau arheologia – iar o româncă predă în cadrul Departamentului de Fizică și Astrologie. În cadrul Centrului Științific al Facultății de Medicină din cadrul universității, alături de un profesor român din cadrul departamentului de medicină internă, ambasadorul român a discutat despre parteneriate în domeniul cercetării.

Dintre inițiativele antreprenoriale ale românilor din New Mexico, ambasadorul a vizitat compania Acme Solutions (Albuquerque) și galeria de artă Aurelia Gallery (Santa Fe), fondată de un artist român care își propune să promoveze în viitor arta românească.

Informații de context

Vizita ambasadorului român în statul New Mexico face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Statul New Mexico este al cincilea stat ca mărime din Statele Unite, are o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori, fiind statul cu cea mai mare comunitate hispanică și latino-americană, raportat la populația totală, dar și a treia populație indigenă americană, procentual, după statele Alaska și Oklahoma. Comunitatea românească este estimată la circa 1000 de persoane, active în toate domeniile relevante pentru economia statului, inclusiv în cadrul Laboratoarelor de cercetare Los Alamos și Sandia.

Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, de la primirea scrisorilor de acreditare din partea președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul Muraru a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota și Michigan. Vizitele ambasadorului român cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești și cu profesori și studenți români din universități cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate.