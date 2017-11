Judeţul Suceava va încheia un acord de înfrăţire cu o regiune din Coreea de Sud. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Palatul Administrativ cu ambasadorul Coreei de Sud la Bucureşti, Excelenţa Sa Kim Eung Joong. De subliniat că vizita ambasadorului Coreei de Sud în județul Suceava a fost posibilă cu sprijinul deputatului PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Coreea. Flutur a declarat că propunerea a venit din partea diplomatului sud coreean aceasta fiind îmbrăţişată cu bucurie de reprezentanţii judeţului Suceava. El a spus că la discuţii a făcut o prezentare a potenţialului economic şi cultural al judeţului oaspetele sud coreean arătându-se extrem de interesat în special de domeniul IT, de industria alimentară şi de turismul cultural.

«Excelenţa Sa este un bun cunoscător al zonei pentru că a fost ambasador în Republica Moldova şi Ucraina. Am convenit demararea unor contacte cu oameni de afaceri şi operatori în turism care să vină în Bucovina Excelenţa Sa fiind interesat de dezvoltarea bilaterală a turismului cultural în special cel legat de mănăstirile UNESCO dar şi de parcurile şi rezervaţile naturale, de drumeţii, de satul tradiţional şi de obiceiurile din zonă. Am prezentat proiectul nostru privind parcul pe industrie alimentară din zona aeroportului, spaţiile pe care le avem la dispoziţie şi am vorbit despre aeroportul modernizat, Excelenţa Sa promiţând că va trimite investitori sud coreeni care să analizeze la faţa locului posibilităţile de investiţii în industria alimentară şi în domeniul IT », a spus Flutur. El a subliniat că ambasadorul sud coreean va propune companiilor din ţara sa să angajeze cât mai mulţi tineri absolbvenţi ai Universităţii « Ştefan cel Mare ». La discuţii a fost prezent şi Lucian Gheorghiu, preşedintele executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, care a trecut în revistă resursele naturale ale zonei, lemn, ape minerale, minereuri, fructe de pădure, precum şi forţa de muncă convenindu-se stabilirea unor contacte între Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi investitorii sud coreeni.