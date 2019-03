În cadrul demersurilor de prezentare a priorităților Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, a susținut, marți, 19 martie 2019, o prelegere la Institutul Hudson din capitala americană. Evenimentul a fost deschis de Kenneth Weinstein, preşedinte şi CEO al Hudson Institute şi a fost moderat de Walter Russell Mead, editorialist al cotidianului Wall Street Journal, unul dintre cei mai importanți experți americani în domeniile securitate națională, politici guvernamentale și relații internaționale, bucurându-se de prezența a peste o sută de persoane, reprezentaţi ai administraţiei americane, membri ai corpului diplomatic acreditat în capitala americană, reprezentanți ai mass-media internaţionale și ai mediului academic.

În prezentarea sa, ambasadorul George Cristian Maior a evidențiat provocările majore din perioada exercitării, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene: alegerile pentru Parlamentul European, ieșirea Marii Britanii din UE, negocierile pentru bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani. Ambasadorul român a remarcat că toate aceste teme sunt importante și pentru Statele Unite, deoarece “destinele europene și americane au fost întotdeauna interconectate”. “Când Uniunea Europeană este puternică, parteneriatul transatlantic este puternic și în beneficiul ambelor părți: UE și SUA”, a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul român a arătat că întărirea relațiilor transatlantice reprezintă o prioritate a Președinției române iar narativul centrat pe diferențele de opinie dintre UE și SUA, asupra câtorva teme, ar trebui schimbat. “Cooperarea transatlantică este bazată pe împărtășirea acelorași valori, cu un trecut pozitiv enorm și cu un mare potențial”, a arătat ambasadorul George Cristian Maior. “Este nevoie de mai multă implicare a SUA în Europa, bazată pe parteneriatul transatlantic, Inițiativa celor Trei Mări fiind o oportunitate apărută cu ocazia summit-ului de la București în cadrul căruia a fost lansat primul forum de afaceri”, a afirmat George Maior. De asemenea, ambasadorul român a făcut referire la evenimentul principal al Preşedinţiei UE, Summit-ul privind viitorul Europei care se va desfăşura la Sibiu în data de 9 mai 2019.

Oficialul român a subliniat și importanța Parteneriatului Estic, care împlinește anul acesta zece ani și va face obiectul unei conferințe la nivel înalt în luna mai. El a arătat că dorința României este ca Parteneriatul să fie unul de succes, pentru ca țările partenere să devină mai sigure, mai democratice și mai prospere. De asemenea, ambasadorul român a arătat importanţa sprijinului Uniunii Europene pentru statele din Balcanii de Vest şi necesitatea de a dezvolta răspunsuri concrete la aspiraţiile europene ale acestor ţări.

Referitor la regiunea Mării Negre, ambasadorul George Maior a ținut să sublinieze provocările și amenințările la care este nevoie de răspuns și care au transformat zona, începând cu războiul din Georgia din 2008 și continuând cu anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea și conflictul din estul Ucrainei. ”Marea Neagră reprezintă un test pentru arhitectura de securitate și economică regională și globală din punctul de vedere al libertăţii navigației, dreptului internațional sau al promovării oportunităților economice”, a afirmat George Cristian Maior.

Răspunzând unei întrebări din partea presei internaţionale, ambasadorul român a explicat că sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice instalat în România face parte din sistemul de apărare al NATO și este unul pur defensiv, menit să facă față amenințărilor cu rachete balistice din Orientul Mijlociu, și fără nicio legătură cu Rusia. “Din păcate, în narativul oficial al Rusiei este prezentat ca fiind ofensiv, însă este un sistem defensiv și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere legal”, a precizat George Cristian Maior.

Informații suplimentare:

Institutul Hudson din Washington este unul dintre cele mai prestigioase think-tank-uri din capitala americană. Fondat în 1961, Institutul este angajat în cercetare și analiză inovatoare care promovează securitatea globală, prosperitatea și libertatea. Institutul Hudson realizează studii interdisciplinare în domeniile apărării, relațiilor internaționale, economiei, tehnologiei, culturii și legislației.

Walter Russell Mead, moderatorul evenimentului, este Distinguished Fellow in Strategy and Statesmanship la Institutul Hudson, profesor de afaceri externe și umanistică la Colegiul Bard de arte liberale și științe din statul New York și editorialist pe probleme globale la The Wall Street Journal.