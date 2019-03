Ambasada României în Statele Unite ale Americii a fost, joi, 28 martie 2019, gazda unei dezbateri pe marginea volumului “Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner” (America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), al cărui autor este ambasadorul George Cristian Maior. La discuție au participat, în calitate de invitați speciali, membri ai OSS Society, organizație nonguvernamentală americană care onorează realizările istorice din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, ale fostului Birou pentru Servicii Strategice (Office of Strategic Services – OSS), predecesorul actualei Agenții Centrale de Informații (Central Intelligence Agency – CIA).

“America’s First Spy” spune povestea lui Frank Wisner, legendă a spionajului american și unul dintre primii occidentali care au anticipat Războiul Rece. El a avut viziunea și curajul de a preveni Washingtonul în legătură cu amenințarea sovietică într-o perioadă în care SUA și URSS erau încă aliați, fiind martor la evoluțiile dramatice din București de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial.

„Prima misiune a lui Frank Wisner la București a fost să îi repatrieze pe piloții americani capturați în timpul marilor bombardamente de la Ploiești. A reușit cu succes, mai ales că piloții au fost foarte bine tratați ca prizonieri de război în România. Deși nu a stat foarte mult la București, el a reușit să aibă contacte cu elita bucureșteană, având întâlniri inclusiv cu Regele Mihai, care și-a amintit mereu de Frank Wisner”, a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul George Cristian Maior a arătat că volumul nu este dedicat doar unuia dintre marii eroi ai intelligence-ului american, Frank Wisner, ci este și o carte care prezintă dimensiunea fundamentală a interacțiunii dintre români și americani în circumstanțe dramatice. “Românii au avut mereu dorința de a trăi în libertate și s-au uitat către poporul american ca spre o forță a binelui. Frank Wisner a fost unul dintre primi care au înțeles, încă din 1945, faptul că Europa Centrală și Est va fi sub influența nefastă a sovieticilor care au capturat instituții și au forțat statul român să accepte o alianță impusă. Volumul arată și lupta dintre forțele libertății și cele asupritoare”, a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul român a arătat faptul că Frank Wisner și-a amintit toată viața experiența sa din România, iar tot ceea ce a făcut după 1947 a fost să pună în practică o politică de stopare a amenințării sovietice care se răspândea global. El chiar a avut de suferit în cariera sa pentru că a spus adevărul despre cum acaparau sovieticii Europa de Est.

“Într-un fel, actuala cooperare extraordinară care există între serviciile de intelligence român și american este și o moștenire a lui Frank Wisner. Atât România cât și Statele Unite trebuie să facă față acelorași provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească. Sunt sigur că, dacă Frank Wisner ar fi aici, ar spune că a atenționat încă de acum 70 de ani că aceasta este o amenințare foarte serioasă”, a afirmat ambasadorul român.

La rândul său, președintele OSS Society, Charles Pinck, i-a mulțumit ambasadorului pentru faptul că a scris un volum despre un erou mai puțin cunoscut publicului, Frank Wisner. “Wisner ne-a lăsat o moștenire importantă de care trebuie să ne amintim.”, a precizat președintele OSS Society.

Charles Pinck i-a oferit ambasadorului George Maior o copie după medalia de aur a Congresului acordată OSS în semn de recunoaștere a serviciilor și contribuției majore din timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Volumul ambasadorului George Cristian Maior reprezintă și o contribuție la dezbaterea care ar trebui să aibă loc anul acesta, cu ocazia trecerii a 30 de ani de la căderea comunismului.