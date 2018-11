Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a lansat joi, 8 noiembrie 2018, la Washington, în calitate de autor, volumul “Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner” (America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner). Evenimentul a beneficiat de prezența unor distinși membri ai administrației americane, ai corpului diplomatic, jurnaliști (Washington Post), exponenți ai mediului academic, ai think-tankurilor americane, foști oficiali din comunitatea de informaţii a Statelor Unite ale Americii, precum și membri ai comunității românești. La eveniment au participat, de asemenea, membri ai familiei eroului cărții, inclusiv fiul acestuia, Frank Wisner II, fost subsecretar american al apărării și ambasador SUA în mai multe țări.

“America’s First Spy” spune povestea lui Frank Wisner, legendă a spionajului american și unul dintre primii occidentali care au anticipat Războiul Rece. Wisner a avut viziunea și curajul de a preveni Washingtonul în legătură cu amenințarea sovietică pe când SUA și URSS erau încă aliați, fiind martor la evoluțiile dramatice din București de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Prin mijloace de propagandă anticomunistă precum Radio Europa Liberă sau prin încercări – uneori reușite, alteori nu – de a răsturna regimuri comuniste din întreaga lume, Frank Wisner a scris o pagină importantă a istoriei americane, ale cărei consecințe sunt resimțite şi în prezent.

Ambasadorul George Cristian Maior a arătat că volumul este unul la care ține foarte mult din cel puțin două motive: “Este o parte a istoriei României și a istoriei Statelor Unite, într-o perioadă de timp foarte complicată și tumultoasă și este o carte despre un personaj extraordinar, un profesionist al intelligence-ului, care a fost nu doar martor al evenimentelor ci a și acționat în aceea perioadă dificilă”.

Cartea surprinde momentul sosirii la Bucureşti, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial după ce România s-a alăturat aliaţilor în lupta împotriva regimului nazist, a lui Frank Wisner, unul dintre pionierii CIA. “Frank Wisner a fost trimis ca reprezentant al OSS (Office of Strategic Services) la București cu misiunea de a repatria piloții americani prizonieri de război capturați în timpul marilor bombardamente de la Ploiești. SUA erau în alianță cu Uniunea Sovietică la acel moment, iar Wisner a reușit cu succes să îi repatrieze. Aceasta a fost partea cea mai simplă a misiunii sale, deoarece în România piloții au fost foarte bine tratați ca prizonieri de război”, a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul român a subliniat faptul că partea tragică a evenimentelor la care a fost martor Frank Wisner a urmat după aceea, când acesta a văzut cum România era presată de trupele sovietice să devină o țară comunistă, deși populația nu își dorea acest lucru. “ Wisner a avut contacte în societatea românească, cu elita de atunci, de unde primea semnale că România dorea să meargă pe calea naturală a democrației. S-a întâlnit inclusiv cu Regele Mihai și membri ai guvernului numit imediat după 1944. Într-un fel, el a fost martorul începutului Războiului Rece cu mult timp înainte ca Churchill să folosească celebra metaforă a Cortinei de fier. Putem spune că Războiul Rece a început la București, iar Wisner a fost martor la această dramă a poporului român și a țării mele”, a afirmat George Cristian Maior.

Frank Wisner și-a terminat misiunea la București în 1945, însă și-a amintit mereu experiența sa din România. “De aceea, când a devenit un oficial în comunitatea de informaţii americană, a pus în practică o politică de izolare și de stopare a dorinței sovieticilor de a acapara Europa Centrală și de Est. Poate că uneori a fost idealist, alteori a făcut greșeli, însă doresc să subliniez că a avut dreptate în susținerea necesității implicării Americii în câștigarea Războiului Rece”, a declarat ambasadorul român.

„Istoria are multe surprize. Unele dintre ele se referă la ciclurile sale, care ocazional pot fi negative. Dezbatem acum, de exemplu, interferența Rusiei în unele societăți din Europa și chiar în puternica societate americană. Trebuie să avem mecanismul și capacitatea de a înțelege propaganda, de a o contracara instituțional și la nivelul societății și de a încerca să o stopăm. Desigur, suntem țări democrate, presa este liberă într-o democrație, dar în situația anumitor țări nu este cazul, iar mecanismul de stat al acestora este într-adevăr capabil să pună în mișcare narative favorabile interesului lor. Cred că ar trebui să ne gândim serios la această problemă, ținând seama și de o astfel de experiență precum cea pe care a avut-o Frank Wisner.” a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul român a arătat că intelligence-ul produce controverse: “Poți cădea într-o extremă, spunând: «Chiar avem nevoie de intelligence acum, într-o epocă cu acces la informații, o epoca a surselor deschise de informații? Chiar avem nevoie de aceste organizații?» Putem chiar interpreta istoria acestor organizații, precum cele din carte. Opinia mea este că avem nevoie de acest tip de organizații și de o atitudine precum a avut Wisner în lumea de azi – o lume plină de provocări, imprevizibilitate și multe surprize negative.”

Ambasadorul român a precizat că volumul său reprezintă și o contribuție la dezbaterea care va avea loc anul viitor, cu ocazia trecerii a 30 de ani de la căderea comunismului.

“Trebuie să reflectăm, toate societățile din Europa Centrală și de Est, la această experiență a comunismului și să încercăm să o înțelegem mai bine. 30 de ani de la căderea comunismului, din punct de vedere istoric, nu este o perioadă lungă. Vedem multe evoluții negative, din păcate, în Europa, din punct de vedere al creșterii populismului și naționalismului, și chiar o nostalgie nefericită după perioada comunistă. Volumul este o contribuție la o dezbatere pe aceste teme. Anul viitor ne dorim să aducem istorici din România, experți, pentru a discuta aceea perioadă de timp și a încerca să învățăm lecțiile ei. Mereu trebuie să învățăm din istorie, chiar dacă vorbim despre timpuri trecute”, a declarat George Cristian Maior.

Cartea a fost publicată la editura Academica Press din Washington, D.C. și este disponibilă pe site-ul amazon.com. Au furnizat recenzii diplomatul Frank Wisner II, profesorul Edward Luttwak, unul dintre cei mai importanți teoreticieni în materie de strategie și istorie militară, precum și George Friedman, fondator Stratfor și Geopolitical Futures.