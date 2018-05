Ambasadorul Germaniei la București, Excelența Sa Cord Meier-Klodt, a efectuat vineri o vizită oficială în județul Suceava cu scopul de a identifica oportunități de afaceri în zonă. Diplomatul german a avut întîlniri la Palatul Administrativ cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Sucevei Ion Lungu, cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie și cu oameni de afaceri de succes din județ. ”Am o misiune pentru a identifica noi locații de investiții în această zonă. Economia românească crește foarte repede și o dată cu ea crește și economia germană în țară. Într-un astfel de moment, se caută oportunități noi și o regiune ca Bucovina se poate prezenta cu atuurile sale, comparative”, a spus ES Cord Meier-Klodt într- conferință de presă susținută alături de Gheorghe Flutur. Ambasadorul a arătat că Germania este pe primul loc ca partener comercial al României și pe locul doi din punct de vedere al investițiilor. În opinisa sa, cel mai mare potențial în Bucovina îl au afacerile în domeniul turismului și IT. Colaborarea în domeniul medical este de asemenea văzută de ambasador ca perspectivă plauzibilă. ES Cord Meier-Klodt a și vizitat vineri la propunerea lui Gheorghe Flutur Centrul de Epilepsie de la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, realizat în parteneriat cu Clinica Knapschaftskrankenhaus Ruhr – Epileptology din Bochum, precum și secția Neurochirurgie, implicată de asemenea în acest proiect. Pavilionul pentru copii, pe care Consiliul Județean și Spitalul Județean doresc să-l construiască, are ca model clinica pentru copii și tineri Josefinum, din Augsburg-regiunea Schwaben, regiune cu care CJ are încheiat un parteneriat de coalaborare încă din anul 2007. De altfel, acest parteneriat constituie unul dintre avantajele județului Suceava în fața potențialilor investitori germani. Un alt avantaj îl reprezintă „moștenirea importantă bazată pe rolul jucat de minoritatea germană în Bucovina” reflectată foarte bine în studiul limbii germane în licee și la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Ca puncte slabe, în opinia ambasadorului german au fost nominalizate problemele de infrastructură, absența drumurilor rapide și a autostrăzilor precum și lipsa forței de muncă.

Diplomatul german nu a exclus ca investitorii din țara sa să fie interesați și de construcția unei autostrăzi în Bucovina. Șeful administrației județene a arătat că pe lângă turism și IT județul Suceava mai oferă oportunități de afaceri și în industria mobilei, industria alimentară și în mecanică.

”În aceste domenii există atât resurse materiale, cât și umane pentru o dezvoltare sănătoasă, pe termen lung”, a spus Flutur. El a invitat agențiile de turism germane să vină în Bucovina pentru a vedea la față locului ce are de oferit această zonă celor care o vizitează. Gheorghe Flutur i-a acordat ambasadorului Germaniei la București distincția ”Meritul Bucovinei”.