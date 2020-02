Pe 30 ianuarie, la Muzeul Unirii din municipiul Iași, Ambasadorul Hope and Homes for Children, Marius Manole, a fost gazda unei serate muzicale dedicate activității Fundației în zona Moldovei. Pianistul Andrei Licareț și-a arătat din nou sprijinul pentru cei mai vulnerabili copii ai României prin susținerea unui recital care le-a oferit invitaților căldura muzicii lui Frederic Chopin.

În maiestuosul spațiu al Muzeului Unirii din Iași, reprezentanții Hope and Homes for Children au avut prilejul să prezinte comunității ieșene activitatea Fundației din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Invitații au aflat detalii despre programele de închidere a orfelinatelor, construirea de case de tip familial, prevenirea separării copiilor de familie, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului și despre reforma din acest domeniu.

„Mă bucur că m-am întors acasă, în orașul unde m-am născut și unde am trăit o copilărie fericită. Sunt mulți copii în România care trăiesc în orfelinate și care, din nefericire, nu au acest privilegiu: de a avea o copilărie în adevăratul sens al cuvântului. Sunt alături de Fundația Hope and Homes for Children pentru că și eu, la fel ca și ei, cred că fiecare copil are dreptul la o copilărie normală. Îmi face mare plăcere să fiu Ambasadorul acestei fundații pentru că sunt convins că este o șansă pentru România și că doar prin aceste acțiuni putem construi și ajuta ca România să fie o țară de care să fim mândri.” – Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children

„Puțini dintre noi știu că în centrele de plasament din România, peste 90% dintre copii nu sunt orfani, ci sunt abandonați. Abandonul nu este un lucru firesc. Personalitatea acestor copii care trăiesc fără părinți este cu atât mai marcată, cu cât ei încearcă să facă față acestui lucru complet nenatural. Mă întreb încontinuu de 20 de ani cum este să trăiești cu gândul că pentru niște părinți tu nu însemni nimic. Sentimentul pe care ți-l dă această lipsă provoacă niște găuri cumplite în suflet. Noi facem case de tip familial, centre de recuperare, centre de consiliere, intervenții diferite: de la alimente, la acoperiș pe casă în situația în care plouă, însă ceea ce mă interesează pe mine este sensul acestor intervenții: recuperarea demnității.” – Radu Tohătan, Managerul Departamentului Asistență Socială, Hope and Homes for Children

De la începerea activității în Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, Hope and Homes for Children a contribuit la închiderea a 7 centre de plasament și lucrează, în prezent, la închiderea altor 8. 1.178 de copii au părăsit instituțiile închise sau în curs de închidere. 2.734 de copii au reușit să rămână în familie datorită Programului Fundației de prevenire a separării copilului de familie. Cu ajutorul partenerilor, Fundația a construit și inaugurat 21 de case de tip familial iar altele 12 urmează să fie finalizate. 460 de tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului au beneficiat de sprijin pentru a începe o viață independentă. Hope and Homes for Children a oferit în regiune peste 2.300 de ședințe de pregătire pentru personalul specializat în asistență socială.

Partener: Muzeul Unirii din Iași