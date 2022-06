Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit luni, 6 iunie, vizita oficială a Excelenței Sale domnul Rahul SHRIVASTAVA, Ambasadorul Indiei în România, care a participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La întâlnire au mai fost prezenți dr. Hilda-Hedvig VARGA, asistent cultural al Ambasadei Indiei în România și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre oportunități de dezvoltare a cooperării dintre UAIC și universități din India. În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are încheiate două acorduri inter-instituționale, cu Chandigarh University, din Mohali și Bharath Institute of Higher Education & Research din Chennai. În perioada 2010 – 2021, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 11 vizite la instituții academice din India, unde au derulat stagii de studiu, predare, formare, cercetare sau au participat la diferite evenimente științifice. În același interval, cercetătorii UAIC au publicat 43 de lucrări științifice în colaborare cu parteneri din India (conform Web of Science).

Vizita E.S. domnul Rahul SHRIVASTAVA, ambasadorul Indiei în România, a continuat cu participarea la conferința cu tema „SIMENSCHY ȘI INDIA”, organizată cu ocazia aniversării a 130 de la nașterea lui Theofil SIMENSCHY, care a avut loc în Sala Senatului UAIC, începând cu ora 12.00. La eveniment au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, Andrei LUCA – directorul Direcției Diplomație Culturală, Educație și Știință din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, dr. Hilda-Hedvig VARGA – asistent cultural la Ambasada Indiei în România și conf. univ. dr. Ioan MILICĂ – directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. În cadrul conferinței a fost prezentată și expoziția online a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași dedicată profesorului Simenschy.