Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, s-a arătat fascinat de Mănăstirea Putna și de stilul de viață al călugărilor. El a vizitat mănăstirea astăzi și a postat impresiile pe pagina sa de socializare.

”Ierusalimul neamului românesc ״, așa a numit poetul national al Romaniei, Mihai Eminescu, Mănăstirea Putna, cea mai importantă mănăstire din România unde este marele Ștefan, domnitorul Moldovei, tatăl neamului românesc. A fost fascinant să vorbesc cu călugării și să aud despre stilul lor de viață, credința și dorul de Ierusalim. În rezumatul vizitei la mănăstirile pictate, în Bucovina pe coarda Moldovei, am întrebat cum se desfășoară lucrările de artă. Astăzi în mănăstirea am fost dus la ateliere unde se realizează restaurarea icoanelor, am vizitat galeriile unde desenează călugării și tipografia unde sunt cărți sfinte. Fascinant!”, a notat ambasadorul Saranga.