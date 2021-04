Ambasadorul Israelului în România, David Saranga și ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu și-au încheiat astăzi vizita în județul Suceava la Siret și Rădăuți. ”Siret a reprezentat unul dintre obiectivele din cadrul vizitei mele de la Suceava. Alături de E.S. Ambasadorul Israelului în România David Saranga am discutat cu primarul orașului Adrian Popoiu despre importanța comunității evreiești în conturarea acestui oraș, dar și despre restaurarea Muzeului de Istorie care va deveni Memorialul Holocaustului din Bucovina. Am vizitat apoi cel mai vechi cimitir evreiesc din Europa de Est, care este o lecție de istorie pentru întreg continentul. Cel mai probabil sunt înmormântați aici mai multi oameni decât are Siretul astazi. Templul Mare din localitate merită de asemenea să se fie pus pe harta de vizitare a tuturor evreilor și nu numai. Am încheiat vizita de lucru la Rădăuți, unde am mers alături de E.S. David Saranga la Templul Mare și la cimitirul evreiesc. Mă bucur că E.S. a acceptat invitația de vizita aceste locuri încărcate de istorie și îi mulțumesc pentru deschiderea manifestată”, a declarat Bogdan Gheorghiu.