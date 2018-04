În Vinerea Mare, Excelența sa Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, bun prieten al Fundației FARA încă de la începerea mandatului său în România, a vizitat copiii cu nevoi speciale care vin la recuperare la Centrul Emanuel din Suceava.

Ambasadorul și familia sa s-au alăturat pregătirilor Pascale din centru. Împreună cu copiii Ambasadorul a încondeiat ouă în stil bucovinean, a participat la ședințe de logopedie și a interacționat cu părinții. Drept mulțumire pentru vizită, copiii i-au oferit un coș cu ouă încondeiate și un prosop tradițional.

Centrul Emanuel a devenit un reper în ceea ce privește calitatea serviciilor de recuperare oferite copiilor cu nevoi speciale. De aceea aste o onoare și o plăcere să îl primim pe Ambasadorul Marii Britanii la acest program. Copiii au fost foarte încântați să salute un oaspete atât de special.– Regina Bulai, Directoarea Fundației FARA.

În 2017, au beneficiat de servicii de recuperare la centrul Emanuel 103 copii cu dizabilități (autism, Sindrom Down, afecțiuni neurologice dobândite sau congenitale, para/tetrapareze, scolioze, cifoze, ADHD, tulburări de vorbire). Dintre aceștia, 28 de copii au fost integrați pentru prima dată în învățământul de masă sau special.

„Am venit astăzi la centrul Emanuel al Fundației FARA, o organizație româno-britanică, cu mare sprijin din Marea Britanie. Fundația face lucruri foarte bune, iar la Centrul Emanuel oferă experiențe relevante pentru copiii cu dizabilități. Personalul Centrului este unul bine pregătit și își aduce contribuția imensă în recuperarea acestor copii” – Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii.

Vizita de la Suceava este efectuată în contextul campaniei de diplomatie publica #BritainInRomania, prin care este celebrată munca ONG-urilor britanice în România.

Aceasta nu este prima vizită a Excelenței Sale la programele Fundației FARA. În 2014, chiar la începutul mandatului, domnul Ambasador a vizitat Casa de tip familial ”Sf. Gabriel” din Popești Leordeni, unde locuiesc 11 copii fără părinți. De asemenea, l-a însoțit în 2016 pe Prințul Charles a Marii Britanii, patronul regal al Fundației FARA, când acesta a vizitat programele din Popești Leordeni.

Despre Fundația FARA

Fundația FARA este înregistrată și acreditată atât în Marea Britanie, cât și în România și desfășoară anual, prin cele 14 proiecte ale sale, activități de protecție socială pentru peste 500 de copii și tineri (parte dintre ei cu dizabilități) care nu se află în grija familiei naturale sau care provin din familii fără posibilități materiale.

Programele Fundației FARA:

Ambasadorii Fundației sunt ASR Prințul de Wales și soprana Felicia Filip.

În 2014, președintele Fundației FARA, Jane Nicholson, a fost decorată de către Prințul William, Duce de Cambridge, cu Ordinul Member of the Order of the British Empire, pentru activitatea caritabilă condusă în România.