Ambasadorul Republicii Sudan în România, Abdelhafiz Elawad Seedahmed Elfaki, a vizitat Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava la invitația deputatului PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul. În cadrul vizitei, ambasadorul Sudanului a declarat că își dorește dezvoltarea relațiilor cu universitatea suceveană. Prezent alături de ambasadorul Sudanului, deputatul Dumitru Mihalescul a precizat că există un potențial semnificativ de consolidare și diversificare a relațiilor economice româno-sudaneze, în sectoare precum agricultura, energia regenerabilă, educația și IT.

„Am fost foarte bucuros să facilitez la Suceava, în calitatea mea de Vicepreședinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Republica Sudan, întrevederea Ambasadorului Republicii Sudan la București, Abdelhafiz Elawad Seedahmed Elfaki cu reprezentanți ai conducerii Universității din Suceava: Prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian – Rectorul Universității, Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe Pentiuc – Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Prof.univ.dr.ing. Radu Dumitru Pentiuc – Directorul Departamentului de Electrotehnică din cadrul aceleiași facultăți”, a spus Dumitru Mihalescul. El a arătat că în cadrul întrevederilor au fost analizate posibilitățile de intensificare a dialogului academic-diplomatic, în vederea promovării relațiilor bilaterale, cu precădere domeniul educațional.

„Am speranța că în urma discuțiilor se vor materializa câteva lucruri concrete generate de perspectiva discuțiilor noastre și vom putea deschide noi oportunități pentru studenții și cercetătorii din cadrul Universității din Suceava”, a mai spus Dumitru Mihalescul.

