Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, are pregătite pentru anul 2021 mai multe proiecte de dezvoltare însă prioritate vor avea asfaltările. ”Anul acesta va fi un an destinat în primul rând asfaltărilor”, a declarat Fron. El a subliniat că vor fi vizate toate satele comunei: Brăiești, Băișești, Cornu Luncii, Dumbrava, Sasca Nouă, Sasca Mică, Sasca Mare, Păiseni și Șinca. ”Sperăm ca anul acesta să nu mai rămână nici o uliță neasfaltată”, spune Fron. El a precizat că în acest an sunt prevăzute a fi modernizate în jur de 25 de kilometri de drumuri. ”Pentru Șinca, Sasca Mare și Păiseni deja am semnat contractele de finanțare. Unul este cu fonduri europene prin GAL și două sunt pe calamități prin CNI. Aceste investiții la drumuri depind însă și de alte lucrări cum ar fi regularizarea pârâului Sasca Mare. Mai avem un proiect pentru construirea de poduri în dreptul tuturor ulițelor”, a explicat primarul.

Demarează implementarea sistemului de iluminat public inteligent în Cornu Luncii

O altă investiție importantă pentru comunitate care va fi demarată în acest an se referă la implementarea unui sistem de iluminat public inteligent. ”Anul acesta începem investiția cu bani de la Fondul de Mediu. Va fi un sistem inteligent care nu prea îl au multe localități. Sistemul mărește fluxul de lumină la trecerea mașinilor și îl reduce la un nivel de veghe în restul timpului”, a spus Fron. El a menționat că în acest an va fi dat în folosință sistemul de alimentare cu apă din satele Sasca Mare, Șinca și Păiseni. ”Acum așteptăm să vină pompele din Germania și apoi mai trebuie instalat transformatorul și e gata”, a subliniat primarul. Tot în acest an, a spus Fron, va fi dat în folosință noul dispensar uman din satul Băișești și va începe modernizarea dispensarului de la Sasca Mare. De asemenea, vor fi modernizate toate căminele culturale din comună. Gheorghe Fron a amintit de investițiile făcute pe teritorul comunei Cornu Luncii și de alte entități precum E.On care în ultimii șase ani a investit 15 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor electrice, lucrări care vor continua și în acest an, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava care a investit 21,2 milioane de lei pentru îndiguirea râului Moldova sau Ministerul Transporturilor care a modernizat cei 18 km din drumul național DN2E de pe teritoriul comunei de la Spătărești până la Păltinoasa. ”Important pentru noi la început de an să avem sănătate, să treacă pandemia și să putem trăi în normalitate”, a conchis Gheorghe Fron.