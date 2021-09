”Elveția va fi la doar 30 de kilometri de municipiul Suceava”. Adică în comuna Cornu Luncii. Mai exact în zona satelor Păiseni, Șinca și Sasca Mare, zonă înconjurată de pădure cu peisaje care îți taie respirația și care va deveni în viitorul apropiat un pol de atracție turistică aici urmând să se construiască în jur de 500 de cabane de vacanță. Ideea înființării polului turistic aparține primarului Gheorghe Fron care a precizat că se va merge pe valorificarea potențialului agroturistic al zonei. El a subliniat că Primăria îi va ajuta pe oameni să vândă terenuri pentru construcția de cabane dar va vinde și ea o suprafață de teren în zona Mănăstirii Păiseni unde se vor construi patru cabane și o pensiune. Potrivit primarului, la Șinca se vor putea ridica 100 de case de vacanță iar la Sasca Mare și Păiseni câte 200. Primăria a pregătit deja terenul pentru a dezvolta polul turistic asfaltând drumurile din cele trei sate și trăgând utilitățile, iluminat, apă, canalizare urmând acum gazul metan.

”Ne dorim să facem din comuna Cornu Luncii un pol turistic. Intenționăm să atragem turiști, atât din țară, cât și din străinătate, în așa fel încât potențialul economic al localității noastre să crească. Cei care vor să-și ridice case de vacanță în cele trei sate vor găsi terenuri de vânzare atât de la oamenii din comună cât și de la Primărie. Acum îi ajutăm pe oameni să-și facă documentele legale, succesiuni și altele pentru a putea scoate la vânzare terenurile. Deja sunt mulți care și-au anunțat intenția de a cumpăra. Va fi un avantaj mare pentru oamenii de aici. Echipele de constructori vor avea de lucru, apoi instalatorii, electricienii și alți meseriași vor avea și ei de lucru la intervenții punctuale. Nu în ultimul rând localnicii, bătrînii vor putea să-și vândă produsele bio pentru că cei care vin aici cu prietenii vin să mănânce ceva tradițional, natural. Mai avem posibilitatea să facem agroturism și pe celelalte sate pentru că mulți trec pe aici spre Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Cum acolo este foarte scump ei se pot opri la noi să se cazeze pentru că e ieftină și mâncarea și cazarea și se pot deplasa la schi sau în vizite în județ fără probleme”, a spus Fron care a adăugat ”Sunt zone cum e la Șinca sau la Păiseni de o frumusețe rară unde în afară de păsările cerului nu auzi nimic atât de liniște și frumos este. Nu există o zonă mai faină aproape de Suceava și de Fălticeni”. Gheorghe Fron a mai spus că cei care își vor construi case de vacanță vor trebui să respecte arhitectura caselor țărănești tradiționale din zonă arătând că vor fi puse la dispoziție în jur de 15 tipuri de case.