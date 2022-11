PNL are un nou reprezentant în Consiliul Județean Suceava. Este vorba despre Amedeia Vițega, acesta depunând astăzi jurământul în funcția de consilier județean. Amedeia Vițega a ocupat locul rămas vacant în urma demisiei din deliberativul județean a liberalului Cristian Mocrei. Mandatul acestuia a încetat înainte de termen după ce a preluat postul de director al unei societății din subordinea Primăriei Siret, funcție incompatibilă cu cea de consilier județean.

