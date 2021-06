Depunerea proiectului în vederea obținerii finanțării europene nerambursabile pentru amenajarea Parcului Șipote în zonă de agrement mai are de așteptat. Comisia tehnică constituită prin hotărâre de consiliu local în luna martie a acestui an care are ca atribuții elaborarea temei de proiectare, comisie formată din specialiști în domenii ca arhitectură, amenajări peisagistice, design urban, silvicultură, societate civilă și urbanism, a cerut în data de 28 mai modificarea și completarea hotărârii deliberativului astfel încît pentru amenajarea zonei de agrement să se facă un Concurs de Soluții de Arhitectură. Această solicitare va fi supusă aprobării Consiliului Local în ședința de miercuri, 30 iunie.

”În data de 28 iunie a fost înregistrată adresa din partea Comisiei Tehnice prin care se comunica faptul că „membrii comisiei consideră că tema de proiectare aflată în lucru trebuie elaborată pentru concurs de soluții” și „se solicită Consiliului Local al Municipiului Suceava să ia o hotărâre în acest sens în cadrul următoarei ședințe”. Având în vedere importanța pentru Municipiul Suceava a implementării proiectului de reabilitare a Parcului Șipote, lucrările care pot fi executate în conformitate cu prevederile legale, documentațiile tehnico-economice necesare și etapele ce trebuie parcurse pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului, precum și stabilirea termenelor pentru elaborarea temei de proiectare este necesară emiterea unei noi hotărâri care să completeze și să modifice hotărârea inițială în sensul precizării destinației temei de proiectare și a termenului limită pentru elaborarea și predarea acesteia în vederea aprobării temei de proiectare în cadrul Consiliului Local Suceava”, se menționează în proiectul de hotărâre care va fi suspus aprobării. Termenul de predare a temei de proiectare este data de 16 august.