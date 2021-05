În data de 8 mai, în jurul orei 22:20, pe raza comunei Botoșana, s-a constatat faptul că la o unitate economică se desfășoară activități de comerț, respectiv comercializarea de băuturi alcoolice și non-alcoolice clienților, fără a fi respectate măsurile impuse în contextul SARS – COV 2, respectiv organizarea și desfășurarea activității cu nerespectarea programului de funcționare în perioada stării de alertă. Administratorul barului a fost sancționat contravențional cf. Legii nr. 55/2020 cu amendă în valoare de 10.000 lei.

