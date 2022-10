În Piața Agroalimentară din Fălticeni a fost surprinsă în flagrant o femeie în timp ce detinea într-un spatiu de depozitare cantitatea de 2.760 bucăți de tigarete de provenienta extracomunitara, diferite marci în valoare aproximativa de 2.000 lei, sens în care s-a procedat la sanctionarea contraventionala a acesteia cu amendă în valoare de 20.000 lei fiind aplicata masura confiscarii cantitatii de tigarete.

