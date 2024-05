Urmare a unei sesizari referitoare la disconfortul creat prin zgomot de o instalatie de uscare a lemnului detinuta de catre o societatea din comuna Vama comisari din cadrul Gărzii de Mediu Suceava au efectuat verificarea in teren, constatandu-se ca societatea functiona fara acte de reglementare pe linie de mediu valabile. Pentru neconformitatile constatate prevazute de OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului s-a aplicat o sanctiune contraventionala in cuantum de 60.000 lei conform prevederilor legale in vigoare si sanctiune complementara de suspendare a activitatii. Totodata, in cauza au fost stabilite masuri cu termene de realizare in vederea remedierii deficientelor constatate si a fost instiintata AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA privind neconformitatile constatate pentru a se tine cont de acestea la emiterea actului de reglementare pe linie de mediu.