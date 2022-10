Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier a oprit pentru control pe raza județului Suceava, autovehiculul condus de un bărbat, care efectua transport de persoane, fără a respecta obligativitatea de a emite bilete de călători pasagerilor transportați. În cauză s-a dispus sancționarea contravențională a operatorului de transport cu amendă în valoare de 9000 lei.

