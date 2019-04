Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu o mare majoritate un amendament inițiat de parlamentarii suceveni ai PSD prin care s-a creat posibilitatea construirii conductei de gaz Pojorâta-Vatra Dornei chiar și în situația existenței unui litigiu. Anunțul a fost făcut de președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan. ”Dacă săptămâna trecută am parcurs o primă etapă într-un demers legislativ, azi, în plenul Camerei Deputaților, acest demers s-a finalizat. El a constat în adoptarea, cu o mare majoritate, a unui amendament inițiat de noi, prin care am creat posibilitatea construirii conductei de gaz Pojorâta-Vatra Dornei chiar și în situația existenței unui litigiu (fapt ce poate fi verificat pe site-ul Camerei Deputaților). Vreau să amintesc și faptul că, în paralel, colegii noștri din Guvernul României desfășoară un demers cu scop similar”, a declarat Stan. El a arătat că acestea ”sunt fapte concrete, demonstrabile pe care le realizăm”, spre deosebire de președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, pe care l-a numit ”respectiva persoană” ”care se rezumă permanent doar la expuneri de opinii și solicitări către Guvernul României”. ”Mă întreb că, dacă tot are așa multe idei, de ce nu le-a pus în practică până acum cu ajutorul colegilor dumnealui care au condus România în perioada 2005-2012 și respectiv 2016?”, a spus liderul social democrat.

”Ideea de a polemiza cu adversarii politici, atunci când sunt în joc interesele sucevenilor, îmi este complet străină. Și doresc să reafirm că principalele repere în activitatea mea de parlamentar sunt respectarea promisiunilor electorale și identificarea soluțiilor ce ar putea genera creșterea calității vieții sucevenilor care m-au trimis în Parlamentul României. Comunicatele și acțiunile mele politice nu au atacat niciodată persoane, așa cum afirma cineva ieri, în presa suceveană, dar nici nu pot tolera mitomania și demagogia acestuia. Dacă dumnealui crede că pentru suceveni e esențial să știe când sunt programate alegerile interne în organizațiile județene ale partidelor politice, pentru mine este important să-i informez pe aceștia despre modul în care noi, parlamentarii PSD suceveni, reușim să rezolvăm anumite probleme ale județului”, a mai spus Ioan Stan.