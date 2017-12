Parlamentarii PNL de Suceava au depus, luni,11 decembrie, amendamente la proiectul Legii bugetului pentru anul 2018 pentru mai multe investiții în județul Suceava, respectiv șoselele de centură ale Sucevei și Rădăuțiului, drumul expres Siret-Suceava-Pașcani, Spitalul Municipal Fălticeni, Sala Polivalentă Suceava, Căminul pentru persoane vârstinice Solca, pentru plata ratelor la creditul pentru proiectul Utilități și Mediu, pentru scoaterea din fond forestier a unui teren în vederea modernizării drumului Panaci-Bilbor, modernizarea Vămii Siret, dar și închiderea finală a depozitelor de deșeuri din Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Astfel, parlamentarii PNL de Suceava solicită suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 70 de milioane de lei pentru acoperirea întregii valori rămase de finanțat pentru varianta de ocolire a municipiului Suceava astfel încât această investiție să fie finalizată în anul 2018 în condițiile în care în proiectul de buget este prevăzută doar suma de 1,69 milioane de lei.

Totodată, un amendament prevede suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 50 de milioane de lei pentru centura ocolitoare a municipiului Rădăuți.

Aceeași sumă de 50 de milioane de lei este solicitată pentru întocmirea documentației și demararea lucrărilor de execuție la drumul expres Siret-Suceava-Pașcani.

Între amendamentele parlamentarilor PNL este și alocarea sumei de 55,867 de milioane de lei pentru localitățile împrumutate prin proiectul Utilități și mediu la standarde europene.

Totodată, parlamentarii liberali susțin alocarea sumei de 12 milioane de lei pentru asigurarea finanțării finalizării lucrărilor la Spitalul Municipal Fălticeni, dar și 15 milioane de lei pentru începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din Suceava.

Pentru Căminul pentru persoane vârstnice din Solca, parlamentarii PNL de Suceava propun alocarea sumei de un milion de lei ce reprezintă responsabilitatea cofinanțării autorității centrale.

Mai mult, parlamentarii PNL de Suceava cer suplimentarea bugetului MFP cu 466.000 de lei în vederea transferului către Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică administrat de Ministerul Apelor și Pădurilor, reprezentând taxa pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren de 6,34 ha necesar realizării modernizării DJ 174 C Panaci-Bilbor.

Pentru modernizarea Vămii Siret, parlamentarii PNL de Suceava propun suplimentarea bugetului MFP cu 46 de milioane de lei.

Câte 1,4 milioane de lei sunt solicitate de parlamentarii liberali suceveni pentru acoperirea costurilor necesare închiderii definitive a depozitelor de deșeuri de la Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Totodată, parlamentarii liberali suceveni împreună cu parlamentarii din județele Moldovei solicită asigurarea finanțării lucrărilor de execuție la Autostrada A 8 Iași-Tg. Mureș.