Cu aproape o jumătate de mileniu înainte – în 711 – un conducător arab îndrăzneț, pe nume Tarik, conducea în jur de 12 000 de războinici peste canalul lat de aproape 15 kilometri care desparte Marocul de Spania, debarcând într-un punct care îi va purta numele – Jebel-al-Tarik (însemnând muntele lui Tarik), devenit peste secole, Gibraltar.

Pe parcursul următoarelor cinci secole, arabii (sau maurii) au înaintat continuu spre nord, în Spania, până când au ajuns să o stăpânească în mare parte, în ciuda eforturilor creștinilor de a-i opri.

În 1158, Alfonso al III-lea, care avea numai trei ani, a moștenit tronul Castiliei și al Leónului. În îndelungata sa domnie, Alfonso a fost din ce în ce mai hotărât să scape peninsula de dominația maurilor, respectiv a musulmanilor, iar în 1212 a acționat decisiv.

În primul rând, regele a făcut apel la redutabilul papă Inocențiu al IIIlea, pentru a-i oferi sprijinul său spiritual (și politic). Inocențiu fusese inițiatorul a două cruciade în Țara Sfântă și a încă uneia împotriva ereticilor albigenzi, astfel încât Alfonso s-a simțit încrezător că papa se va alătura cu entuziasm oricărui efort de a-i ataca pe musulmanii din Spania.

Inocențiu a răspuns așa cum se anticipase: a pornit cruciada și i-a îndemnat pe conducătorii din Aragon, Navarra și Portugalia să se alăture armatei Castiliei, sub conducerea lui Alfonso. În data de 16 iulie, formidabila armată a lui Alfonso s-a confruntat cu maurii în Bătălia de la Las Navas de Tolosa (la aproape 65 de kilometri nord de orașul modern Jaén din Andaluzia).

Alfonso a condus personal trupele creștine în bătălie, iar victoria lor a fost totală. Sprijinul fervent al papei Inocențiu pentru această campanie probabil că a fost văzut de Cel de Sus, pentru că a fost chemat la ceruri după exact patru ani din ziua bătăliei.

Las Navas de Tolosa a fost una dintre bătăliile decisive din istoria Europei. Cu toate că au mai trecut peste două secole până la înfrângerea maurilor, începând din această zi, creștinii au început să domine, iar maurii au bătut în retragere.

Amenințarea unei Spanii musulmane – sau a unei Europe musulmane – luase sfârșit. Peste alți 300 de ani, pericolul musulman va veni din altă direcție, din partea armatelor turce ale lui Soliman Magnificul.

