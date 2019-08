Ieri, polițiștii suceveni au constatat o infracțiune și au aplicat 5 amenzi, în valoare de 18.580 de lei, în cadrul unei acțiuni derulate la Cîmpulung Moldovenesc și la Gura Humorului pe linia prevenirii și combaterii transportului ilegal de persoane. Totodată, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și s-au ridicat 3 plăcuțe cu numere de înmatriculare. În timpul aceleiași acțiuni, polițiștii au confiscat 250 de lei.

