La data de 03.04.2020, ora 04.50, poliţiştii au oprit pentru control pe raza comunei Cornu Luncii autoutilitara condusă de un bărbat din Capu Codrului, care transporta, conform avizului de însoţire, 4,20 mc cherestea de esenţă rășinoase.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la volumul materialului lemnos, s-a cerut sprijinul specialiştilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că, bărbatul transporta cu 3,27 mc in plus fată de volumul înscris în avizul de însoțire.

De asemenea, s-a constatat faptul că, specificațiile înscrise in avizul de însoțire prezentat pentru control, nu corespund cu specificațiile materialului lemnos transportat.

În cauză, s-au aplicat două sancțiuni contravenționale in valoare totală de 11.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantității de 3,27 mc cherestea rășinoase, care a fost predată în custodie Ocolului Silvic Mălini.