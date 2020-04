Ieri, pentru verificarea respectării măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID 19, în județul Suceava au acționat 291 de polițiști, 101 polițiști locali, 90 de jandarmi și 34 de militari ai MapN. Potrivit Prefecturii, au fost verificate 3.185 de persoane aflate în autoizolare sau carantină instituționalizată și 78 de societăți comerciale. S-au aplicat 196 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 763.000 de lei pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor și au fost întocmite două dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Un dosar a fost făcut pentru persoanele care nu au respectat măsura carantinării și au fost identificate pe Aeroportul din Sibiu. Celălalt dosar penal a fost deschis pe numele unei asistente medicale care nu a respectat măsura autoizolării la domiciliu și a fost identificată în afara locuinței. De asemenea pentru două persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu s-a dispus măsura carantinării.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating