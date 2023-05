Astăzi, 15 mai a.c., orele 9:00, a avut loc, la sediul Serviciului de Gospodărire a Apelor Suceava, o ședință tehnică de analiză a situației create de poluarea de pe râul Bistrița, produsă în ziua de sâmbătă, 13 mai a.c. La ședință au fost prezenți prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret-Bacău – Relu Adam, șeful ISU – colonel Costică Ghiață, directorul SGA – Daniel Drăgoi, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai Agenției pentru Protecția Mediului, precum și șeful punctului de lucru Vatra Dornei al societății Conversmin SA – Sabin Gabriel-Gheorghe. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, mr. Alin Găleată, scopul ședinței tehnice a fost acela de a identifica soluții provizorii pentru diminuarea efectului poluării pe râul Bistrița, până la realizarea unei expertize tehnice autorizate, care va stabili măsurile de întreprins pentru impunerea stării de normalitate. „În acest sens, urmează ca reprezentanții societății Conversmin SA, prin Ministerul Economiei, să realizeze o serie de lucrări provizorii, care să fie aplicate până la stabilirea soluțiilor pe termen lung, de către experții tehnici autorizați”, a spus Alin Găleată. El a arătat că prefectul județului Suceava a discutat duminică seara cu conducerea societății Conversmin SA și a solicitat trimiterea de urgență în teren a unei echipe de experți tehnici autorizați. Aceasta urmează să sosească la Suceava miercuri, pentru analizarea și furnizarea soluțiilor tehnice care să se plieze pe situația din zonă, dar și din alte obiective cu specific asemănător din județ (alte iazuri de decantare).

La propunerea inspectorului șef al ISU Suceava, colonelul Costică Ghiață, soluția temporară constă în montarea a două bazine cu membrane impermeabile, cu o capacitate de aproximativ 5.000 de litri, pentru preluarea deversărilor concentrate. Această soluție are ca fundament inclusiv faptul că această situație, cu poluarea masivă a râului Bistrița, s-a mai produs și în anul 2015. De altfel, aceste bazine transportabile ar putea fi utile și pentru alte zone cu același specific, dacă situația ar impune.

De asemenea, prefectul județului Suceava a transmis o solicitare Ministerului Economiei, pentru realizarea unei stații de epurare a apelor de mină, soluție prevăzută, de altfel, în Acordul de mediu nr.1/2014, revizuit la data de 11.01.2022, de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Nu în ultimul rând, în urma procesului verbal de constatare, autoritățile cu atribuții specifice au luat măsuri de sancționare a societății Conversmin SA, astfel: Sistemul de Gospodărire a Apelor, cu amendă în cuantum de 40.000 de lei, și Garda de Mediu, cu amendă în cuantum de 50.000 de lei.

La următoarea ședință extraordinară a CJSU Suceava, care va avea loc luni, 22 mai a.c., au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai societății Conversmin SA București, inclusiv primarii localităților Broșteni și Crucea.