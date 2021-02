În intervalul 27 februarie, ora 08.00 – 28 februarie, ora 08.00, structurile teritoriale ale Ministerului de Interne din județul Suceava au acționat în sistem integrat atât pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Astfel, au fost verificate 1.427 de persoane cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. De asemenea, echipele mixte au efectuat verificări cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală și a prevederilor legale în vigoare la 94 de societăți comerciale. În urma controalelor au fost aplicate amenzi în valoare de 16.850 de lei, dar și avertismente scrise.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating